如果在瑞士沒有工作，就算暫時依靠失業救濟金度日，仍舊會承受巨大的生活壓力。

(Keystone)

瑞士是一個高物價、高所得的國家。在這裡生活，每個人每月得繳交幾百瑞郎的醫療保險和社會保險金，另外還得負擔昂貴的租金、伙食費及交通費。面對高額的開銷，如果一個人沒有工作，就算暫時依靠失業救濟金度日，仍舊承受了巨大的生活壓力。相反地，假使一個人擁有一份穩定的工作，掙得符合當地物價水準的收入，生活便能好過。



大致上來説，在阿爾卑斯上小國工作，賺取優渥的薪資是一件幸福的事。不過，在這兒求職必須睜大眼睛，因爲一不小心便可能掉入陷阱，甚至遇見惡老闆。華人女士A在當地便曾經遭遇不愉快的經驗，希望藉由這篇專訪文，提醒打算在瑞士求職的讀者小心注意。



A女士，24歲，跟隨先生移居瑞士差不多已兩年。我之前在一個英語系國家長居，並擁有商學院的大學文凴。

信息框结尾

瑞士資訊swissinfo.ch：你是如何找到上一份工作的？

A：我的前雇主在領英網站(Linkedin)找上我。他主動傳送訊息告訴我，他們手邊有一個新專案，正在尋找負責業務的開發經理，因此問我有沒有興趣加入他們的團隊。當時，我移居瑞士不久，因爲感覺生活不易，希望能儘快經濟獨立，所以積極求職。在那個時間點，前雇主主動與我聯繫，我覺得很高興，因此馬上答應了面試的邀請。



瑞士資訊swissinfo.ch：面試時，你對這家公司有什麼印象？

A：這家公司位於一棟90年代興建的大樓，門禁採指紋辨識系統，更附設了一家咖啡廳。整體來看，還算不錯。當時我瞥見一部分辦公中的員工，發現有的人戴著耳機講話，但我並未留意他們說了什麼。



面試時，對方向我大致介紹了職務内容。依據他的描述，這個崗位的工作很像客戶經理，我的主要職責是聯絡既有的和潛在的客戶，幫助他們提升產品的銷售量。初期，對方會以專案合約雇用我。如果他們滿意我的表現，便會幫我把約聘轉成正職。



不過，我事後回想，這個面試有兩個讓人質疑的地方。首先，對方花了許多時間告訴我他們與哪些大企業合作，不斷推銷自己，藉此獲取我的信任。另外，雖然對方説明了工作内容，但是並未告知產品與實際做法，似乎有意無意避開敏感話題。



瑞士資訊swissinfo.ch：正式上班後，你覺得這份工作如你想像的那樣嗎？

A：在上班第一天，我接受了培訓—主管吩咐我坐在一位正式員工身邊，要求我透過觀察學習講電話的技巧。那時候，我才恍然大悟，雖然我的頭銜是「業務開發經理」，但是真正的職務是電話推銷員。無論在官網或求才廣告，這家公司都以行銷業務做包裝，實際上卻是一家「電話客服中心」(Call Center)。



當時，我感到非常失望。但是，為了獲得固定的收入，我決定繼續工作。



瑞士資訊swissinfo.ch：可以詳細描述你在上一份工作做了什麼嗎？

A：基本上，我得持續不斷地播電話和講電話。舉例來説，我曾經進行一項船隻引擎的專案。當時，我必須找出中國、香港和台灣等地的船廠資料，接著打電話聯繫負責零件的人員。如果對方是大公司，我會指定找廠長；假如是小工廠，我便會嘗試與負責人講話，詢問他們使用的引擎品牌和其它相關問題。



在説電話的同時，我會記錄對方回答的内容，並試圖推銷產品。如果受話人對產品感興趣，我便會聯絡委託專案的公司派遣業務員做商務拜訪。基本上，電話行銷是一種亂槍打鳥的概念。當你打了很多通電話，總會有幾個成功的案子。



其實，這家公司提供的薪資很不錯，而且依據有效問卷與商務拜訪的數目，還會額外給予一個月500、1000瑞郎不等的獎金，但是相對工作壓力頗大。公司會依據各個員工的表現訂立目標，例如：如果你一小時做的有效問卷通常是10份，你往後便得做出至少10份以上。而且，發放獎金的門檻越訂越高，上司還時常對問卷内容提出質疑。高壓的工作環境讓我喘不過氣來，甚至因此得了焦慮症。



瑞士資訊swissinfo.ch：爲什麼你後來決定辭職？

A: 因爲薪水遲發的情形相當嚴重，所以我決定離開這家公司。去年10月至12月，我先以自由工作者的身份受聘。依據公司規定，每個月的薪資會在當月月底發放。但是，我的11月和12月薪資分別遲至12月底與今年2月才入賬。



就算我轉成長期員工，這家公司仍舊習慣性拖欠薪水，而且總有數不清的藉口，比如：外包的會計公司出錯、不小心漏了薪資單、更換合作的銀行，以及轉賬不過等等。直到今年7月初，我又未收到公司保證在6月底發放的當月工資，我發現事情已經超越了我忍耐的極限。



瑞士資訊swissinfo.ch：你如何解決未收到薪水的問題？

A：遲遲未收到6月的薪水讓我感到心慌，所以7月初我便委托鎮上的債務審理辦公室局(Betreibungsamt)和勞動辦公室(Arbeitsamt)幫忙追討薪水。後來，我在8月底辭職，這家公司一共積欠了我6、7和8月的薪資。最後，我們透過仲裁委員會達成和解，前公司答應在10月分三期付清所有的欠款、利息和訴訟費。實際上，他們分了四次匯款，而且最後一筆遲至12月底才入賬。



瑞士資訊swissinfo.ch：你對在瑞士尋找工作的讀者有什麼建議？

我建議大家在接受面試或工作前，可以先行上網研究公司評價，瞭解公司的信譽狀況。另外，我推薦投保「法律保護險」(Rechtsschutzversicherung)，個人或家庭只需花費兩、三百塊錢的年費，便能獲得法律事務的保障。依據保單内容，若發生法律糾紛，保險公司會承擔律師費和法庭費用等等，甚至可以提供顧問服務。



因爲我未投保法律保護險，所以薪資遲發的問題爆發時，我必須自行在債務審理辦公室辦理登記，接著向勞動辦公室提供證據。當時，我等待大約一個月才排上仲裁委員會的聽證會，整個過程特別勞心勞力。假使我投保了法律保護險，便能交由律師全權處理，節省大量的時間、精力與金錢了。

作者：瑰娜 Facebook外部链接



Neuer Inhalt Horizontal Line