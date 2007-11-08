瑞士的经济发展离不开外国移民

此内容发布于2007年11月8日 上午10:00 最后更新 - 2007年11月8日 -10:00

经合组织认为，瑞士的经济生产稳定、但缺乏改革 (Keystone)

经济合作与发展组织在一份最新的报告中提出，如果瑞士想继续发展经济，必须加强竞争、更好地促进移民的融入并降低社会福利支出。尤其必须将改革更快地投入到现实中去。

如果瑞士做不到这一点，那么将在中期内，造成人民生活水平下降，而国内生产力也会因为缺乏竞争而维持在中等水平。

尽管瑞士的经济从2004年以来一直持上升趋势，但是经合组织还是认为瑞士需要进一步的改革。



否则，瑞士的生活质量和国内生产力也将停滞不前，与其他高收入的国家相比瑞士的物价将过高。

在三方面需要改革

为了避免这种情况的发生，瑞士需要从三方面着手进行改革，首先必须终止还在逐渐增高的社会福利支出，比如：缩减残疾人补助(IV)，鼓励残疾人自食其力。



另外，遗属养老金(AHV)也应该适应人口发展的需求，否则2015年这一社会补助将入不敷出。2040年将出现150亿瑞郎的AHV赤字。



第三点，经合组织认为，为提高生产力同时降低价格，瑞士应该在生产市场上促进竞争。

更多的调节

目前瑞士在铁路、电子通讯、邮政和电力范畴，基本由几个大型有实力的企业独占，想进入这些行业的新兴企业受到排挤，无法站住脚。因此经合组织在报告中建议，瑞士竞争委员会应该加强力量并增加促进措施。在农业上，经合组织提出废除国家的各种补助津贴。

认可移民的能力

经合组织强调，瑞士应该尤其充分利用移民的聪明才智发展自己的经济。移民能够缓解瑞士人口出生率过低和劳动人口逐渐老化带来的严重后果。



为了有效地利用这一有利的人口资源，瑞士应该为外来人口提供更多发挥能力的机会。尽管大部分移民很好地融入了瑞士的劳工市场，但是在失业和工资问题上，外国人与瑞士人相比，还处于很明显的劣势。



越来越多的外来人口曾受过良好的教育，瑞士如果想发挥这些外来人口的实际才能，必须简化对其他国家专业证书的认可程序，与此同时，鼓励外国人掌握瑞士的国家语言。



最后教育系统应该更好地向外国人及其子女打开大门，减轻社会经济背景在教育上产生的不良影响。



瑞士资讯(swissinfo)及通讯社

数据资料 瑞士经济增长预测：

经济研究机构KOF 2007：+2.8%

2008：+1.9%

瑞士联邦经济事务秘书处Seco 2007：+2.3%

2008：+1.9%

瑞士联合银行UBS 2007: +2.6%

2008: +2.3%

巴塞尔经济BAK 2007: +2.7%

2008: +2.3%

瑞士国家银行SNB 2007: +2.5% 信息框结尾

经济合作与发展组织 经济合作与发展组织(OECD)，简称经合组织从1961年开始成为原欧洲经济合作组织的接班人。欧洲经济合作组织成立于二次世界大战结束之后，是为了配合美国和加拿大制定的重建欧洲的马歇尔计划(Marshall-Plans)而衍生出来的组织。



经合组织共有30个成员国，瑞士为其中之一，这个总部设于巴黎的组织，其宗旨是促进成员国经济和国际贸易的发展并促进成员国和发展中国家的经济增长。



经合组织的一项主要任务是针对经济、社会或环境题目发布调查报告，一般情况下以个别国家为焦点。 信息框结尾

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