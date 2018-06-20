此内容发布于2018年6月20日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月20日 -10:00

虽然天气已经相当炎热，但是根据天文学数据，瑞士2018年夏天始于6月21日。

(Keystone)

根据天文学数据，6月21日12:07是太阳运行至最高点的时刻，也就是今年夏季开始的时间，这一天也是今年白天中最长的一天。

这一天，从日出到日落太阳将在地平线上持续停留几乎16小时的时间。如果你想尽情享受这最长的一天，那必须得早起。比如，根据瑞士气象局的预告，在苏黎世太阳会在清晨5:29升起，直到21:26才下山。

今年日出最早的日子是6月15日，日落最晚的日期将是6月26日。

6月21日12:07，太阳运行到本年度其轨道的最北端，标志着今年夏季的开始。天文数据显示，今年夏季将于9月23日6:03结束。也就是说，今年夏季共计94天，比冬季长超过五天。







SDA-ATS/dh



Neuer Inhalt Horizontal Line