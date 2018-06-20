瑞士立夏
6月21日是瑞士白天最长的一天，夏季从这一天开始
根据天文学数据，6月21日12:07是太阳运行至最高点的时刻，也就是今年夏季开始的时间，这一天也是今年白天中最长的一天。
这一天，从日出到日落太阳将在地平线上持续停留几乎16小时的时间。如果你想尽情享受这最长的一天，那必须得早起。比如，根据瑞士气象局的预告，在苏黎世太阳会在清晨5:29升起，直到21:26才下山。
今年日出最早的日子是6月15日，日落最晚的日期将是6月26日。
6月21日12:07，太阳运行到本年度其轨道的最北端，标志着今年夏季的开始。天文数据显示，今年夏季将于9月23日6:03结束。也就是说，今年夏季共计94天，比冬季长超过五天。
作者： 邵大海
瑞士及多数欧洲国家于本周日-3月25日开始2018年的夏时制，继而进入夏季时间。具体是25日凌晨将时间从2:00调至3:00。也就是说3月25日这一天只有23个小时。那么，瑞士与北京时间的时差也成了6小时。 ...
SDA-ATS/dh
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。