建议乘客在无法与他人保持两米”安全距离“的情况下佩戴口罩。 (Keystone)

随着瑞士公共交通将于5月11日起全线恢复正常运营，瑞士联邦铁路公司(SBB)和瑞士邮政车辆公司(PostBus)现已公布其预防新冠疫情扩散而制定的相关措施。



瑞士联邦铁路公司首席执行官文森特·杜克罗特(Vincent Ducrot)和瑞士邮政车辆公司负责人克里斯蒂安·普吕斯(Christian Plüss)在4月30日在线举办的联合新闻发布会上称：继与瑞士联邦公共卫生局进行多次”深入细致的商议“之后，两家公司现已采纳了6项建议，这些即将付诸实施的措施，构成了”我们在此次健康危机中防护体系的核心“。



建议乘客在搭乘公共交通工具通勤途中与他人保持距离；

避免在高峰时段乘坐公共交通工具出行；

在公共交通工具上分散乘坐；

在无法与他人保持两米”安全距离“的情况下，建议乘客戴口罩；

乘客应选择网上购买车票；

同时也要勤洗手。 信息框结尾

瑞士邮政车辆公司负责人克里斯蒂安·普吕斯友情提示：目前搭乘公交出行的乘客，无法在上车时购买车票。



据两位负责人介绍，公司员工也需严格遵守同样的防疫规则。”在无法遵守两米’安全距离‘的情况下，我们的员工也要戴口罩，“瑞士联邦铁路公司CEO杜克罗特表示，他还特意列举了火车检票员、以及在人流拥挤的公交车上工作的司机作为实例，来说明无法保持安全距离时戴口罩的必要性。



候车厅会继续保持关闭状态；不过，各城市主火车站里的收费洗手间和盥洗场所，将会改为免费使用。除此以外，这两家客运公司还将加强车辆内部的清洁及消毒工作，尤其是那些乘客会接触到的重点区域。



杜克罗特表示，这并不意味着恢复常态，而是”向恢复常态所迈出的第一步“。于此同时，”瑞士城镇联盟“(Union of Swiss Towns)也敦促所有具备合适居家办公条件的上班族，继续留在家中远程办公。







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RTS/jc

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