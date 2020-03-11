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联邦铁路 新冠病毒令瑞士铁路乘客人数减少

train in station

瑞士西北部奥尔滕(Olten)车站等候发车的列车。

(© Keystone / Peter Klaunzer)

瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)于周二公布，自新冠病毒疫情在瑞士暴发，本国乘坐火车的人数也有所下降，造成重大财政损失。

该公司透露，与疫情暴发以前相比，瑞士各地的铁路乘客人数下降了10-20%，往返法国的乘客人数下降60%，而往返意大利的旅客数更是骤减90%。

如今联邦铁路公司每天的损失高达50万瑞郎(约合363.67万元人民币)。

根据路透社的疫情汇总，全球111个国家和地区已受病毒感染，确诊病例总数超过11.43万例，死亡人数达到4026人。与此同时瑞士也发生了Covid-19病毒造成的第三个死亡病例，死者为提契诺州的一名80岁妇女。截至周一(3月10日)，瑞士受感染者人数已达476人。

2019大丰年

新冠病毒新闻的到来，正值这家瑞士国营铁路公司公布2019年破纪录数据之时。去年联邦铁路公司每天运载的乘客总数达到130万人，相比2018年上升6%。当年共出售1.24亿张火车票，比2018年增加15%，而且在线购买的车票数量首次达到购票总数的一半。这一年共售出880万张“特价优惠票(supersaver)”。

购买火车年卡与半价卡的人数也出现上涨。大约320万乘客拥有上述乘车优惠卡的一种，人数逼近全国人口的一半。

联邦铁路公司还宣布，去年晚点的列车车次也多了(准点率降为89.5%)，但客运与货运的总体用户满意度上升了。2019年该公司的净利润达到4.63亿瑞郎(约合33.68亿元人民币)。

公共交通 瑞士火车越来越不准点、越来越昂贵、越来越危险吗？

就准点和安全保障而言，瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)无疑在欧洲境内堪称首屈一指，表现无出其右。然而满屏的赞誉声中，也不乏指责瑞士火车正日渐堕落、服务质量下降的质疑声。果真如此吗？

此内容发布于2019年9月19日 下午2:00


Keystone-SDA/sb

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