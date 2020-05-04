此内容发布于2020年5月4日 下午2:00

今年第一季度，诺华制药业绩良好。 (Keystone / Georgios Kefalas)

诺华制药(Novartis)首席执行官万思瀚(Vasant Narasimhan)表示，抗击2019冠状病毒病Covid-19的潜在对症药物解决方案，必须具备坚实且强有力的临床试验数据，来为该药物功效提供支持。



万思瀚于4月28日接受路透社采访时称，妥善施行、良好运作的临床研究，对于真正确定试验药物的疗效来说是必需的。据他介绍，到目前为止，只有少数几种药物符合临床试验相关管理标准。



诺华制药现已展开一项针对治疗疟疾和风湿病的常见药物-羟氯奎宁(又名”羟氯喹“，hydroxychloroquine)能否有效治疗2019冠状病毒病的临床研究。万思瀚曾于今年3月在接受瑞士媒体采访时称，羟氯奎宁临床前动物实验、以及临床试验的第一批数据均表明，该药物可杀死冠状病毒。

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虽然这种治疗方案目前尚不能推广应用，但万思瀚透露，第一阶段的研究结果有望在今年夏季公布。



这家总部位于瑞士巴塞尔的制药界巨擘，也于4月28公布了本年度第一季度业绩，与去年同期相较，净销售额增幅高达11%，营业额总计为122.8亿美元(约合人民币867亿元)。诺华表示，该公司已设法经受住了新冠病毒疫情的冲击和考验，保证了生产设施维持正常运转。



由于新冠病毒疫情在今年第一季度蔓延至全球，因此，各采购方提前预购加上诺华自身开支缩减，使得诺华在该季度额外净整4亿美元。尽管如此，诺华也警告称，这笔收益极有可能会在2020年剩下的时间里发生逆转。





SDA-Keystone/ac

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