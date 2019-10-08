位于莱芒湖畔(也称日内瓦湖)的拉沃葡萄园绝对是瑞士最为人知，也是最令人神往的葡萄园。 (Keystone / Laurent Gillieron)

虽然在海外不为人所知，但实际上瑞士的葡萄酒酿造历史源远流长。两千年来，每年十月伊始都是葡萄收获的季节。但今年，本地葡萄酒欠佳的销量给收获季蒙上了一层阴影。

在瑞士一些地区，葡萄酒酿造的传统依然保有鲜活的生命力。就在几天前，约30万人参加了纳沙泰尔葡萄丰收节。但酿酒师们却忧心忡忡，没有节日的心情。

2018年份的库存还未销售完，新一年的收获季便又来了。在这本已不利的市场条件下，未销售的库存酒会对价格带来进一步的下行压力。由于对此倍感焦虑，瑞士四个主要葡萄酒酿造州甚至已向联邦政府申请支持。

在过去几年，瑞士本地葡萄酒占全国葡萄酒总消费量的35%。上述四州(沃州、瓦莱州、日内瓦州、纳沙泰尔州)在一份公报(法)外部链接中强调：“这一比例不足以确保目前本土产葡萄酒的稳健销售，此外这也会危及瑞士葡萄酒产业的盈利能力及可持续性。”

上述四州希望联邦给予支持，以“显著提高瑞士本地红酒的市场份额，并着力应对进口红酒的激烈竞争。”

相对大的种植面积 信息框结尾

瑞士葡萄种植的历史可追溯到罗马帝国时期，其目前的葡萄种植面积为148平方公里，而其国土总面积为41'285平方公里。瑞士的葡萄酒行业伞形组织Swiss Wine (多语)外部链接 指出，瑞士葡萄种植面积排名全球二十，葡萄种植面积占国土比例排名全球第十。

但虽然葡萄种植分布瑞士全境，其产量主要集中在法语区及意语区。

(1) 瑞士葡萄栽培图表

葡萄品种多样 信息框结尾

瑞士葡萄品种众多，多达240种

瑞士三个最主流的葡萄品种每种种植面积都超过1000公顷，它们是黑皮诺(红葡萄)，莎斯拉(白葡萄)，佳美(红葡萄)。上述两个红葡萄品种都源于法国勃艮第，但莎斯拉(在瓦莱州称为芬丹)这一瑞士本土品种则值得特别介绍。莎斯拉是瑞士种植范围最广的白葡萄品种，主要种植于法语区。用它所酿的白葡萄酒在瑞士备受喜爱，是奶酪火锅和烤芝士的必备餐酒。

葡萄酒仍广受喜爱，但处下行趋势 信息框结尾

根据经济社会研究所(M.I.S Trend)的一份名为《2017年度瑞士葡萄酒市场研究：名声、消费及购买习惯、形象》的调查显示，在瑞士18至74岁的居民中，葡萄酒依然是最受喜爱的酒精饮料。约80%的受访者消费葡萄酒，而消费啤酒的受访者比例仅为60%。只有提契诺州是个例外。在这个意语州，仅有66%的受访者消费葡萄酒。

瑞士人葡萄酒的消费量全球领先。排名榜首的是梵蒂冈(人均年消费量超过50升)，瑞士在这一榜单中也名列前茅，人均年消费量约37升。根据2018年度农业报告，2017年瑞士全年葡萄酒消费量为2.49亿升，但消费量呈下降趋势。

(2) '瑞士葡萄酒消费量的变化 图表

导致葡萄酒消费量下降的原因有很多，该调查显示避免酒驾是最常被提及的原因。

(3) 酒类消费减少的原因 图表

全球市场中的小不点 信息框结尾

瑞士红酒之所以在海外不为人所知，很大程度是由于其产量在全球市场中犹如沧海一粟。

根据国际葡萄与葡萄酒组织数据显示，2018年全球葡萄酒产量为292.3亿升。西班牙超过法国与意大利，以20.9亿升的产量稳坐全球最大生产国宝座，占全球19.4%的市场份额。

瑞士葡萄酒产量为7920万升，出口140万升，在全球市场对比中可谓是个小不点。瑞士葡萄酒产量甚至还无法满足其国内消费，正因如此它需要以进口填补缺口。

(4) 瑞士进口葡萄酒数量 图表

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