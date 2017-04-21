此内容发布于2017年4月21日 上午9:28 最后更新 - 2017年4月21日 -09:28

一级方程式车手迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)在瑞士日内瓦湖畔的府邸。近一半的瑞士富豪300强并非土生土长的瑞士人，而是在此定居后选择入籍，成为地地道道的瑞士公民。 (Keystone)

据瑞士知名财经期刊《资产》(《Bilanz》) 一年一度公布的《瑞士富豪300强》排名榜单显示，在瑞士最富有群体排行榜单的前300位群体中，个人资产已逾十亿瑞郎的人已远超三分之一。在这些已跻身亿万富翁之列的人之中，有些出身于旗下坐拥享誉世界的工业企业品牌的名门望族。近一半的瑞士富豪300强并非土生土长的瑞士人，而是在此定居后选择入籍，成为地地道道的瑞士公民。尤其是来自德国的腰缠万贯的富翁，热衷于在毗邻地近的瑞士-尤其是瑞士南部择地而居。自上个世纪80年代迄今，越来越多的金融行业翘楚被收录进富人名单。

待在瑞士，从各自所在行业中挣得盆满钵盈的千万富翁们生活地遂心而惬意。(文：Peter Siegenthaler，图片选择： Christoph Balsiger)

制药业

(youtube)

十亿财产继承人及慈善家

安德烈·霍夫曼(André Hoffman)是医药帝国-罗氏(F.Hoffmann-La Roche AG，简称Roche)的继承人之一。1996年，霍夫曼进驻制药巨擎罗氏集团(英)外部链接，迄今仍跻身董事会之列。基于他目前手持股额估算，创建并打造起罗氏帝国的霍夫曼和奥里(Oeli)这两大拥有继承权的家族，总计把持的财富很难超过200亿瑞郎(约为1381亿元人民币)。2004年，安德烈·霍夫曼成为家族对外发言人。此外，他还传承了父亲卢卡斯·霍夫曼的衣钵，积极投身环保事业。近期，安德烈·霍夫曼又因对“绿色经济”的公民动议公开表态、鼎力支持而屡屡登上报章头条。该动议倡导截至2050年，瑞士应将本国资源消耗量减少至目前用量的三分之二。

金融业务和化工

(Reuters)

从活动家到民众领袖

克里斯托夫·布劳赫(Christoph Blocher)素来被视为在瑞士人民党(SVP)内颇受尊崇、享有盛誉的主导人物。2003年，他顺利入阁由七人组成的瑞士联邦委员会，但仅仅时隔四年，便不幸在选举中遭遇罢黜，让位于他人。据财经期刊《资产》所述，布劳赫家族的资产总额已积聚达70至80亿瑞郎(介于484亿至553亿元人民币之间)之巨。布劳赫家族属于在过去一年之内财富总额增长强劲、“一夜暴富”而晋身超级富豪的典型代表。而据多家媒体披露，这位始终对欧盟持谨慎和保留态度的质疑者，主要依靠从事金融业务逐步发家起富。早在1983年，布劳赫在瑞士化学品制造巨头Ems化学公司(EMS-Chemie)外部链接从一个以学生身份在法务部当“打工仔”逐渐晋升为首席执行官之后，便极具先见之明地从该公司创始家族手中购买了多数股份，从而将其收入囊中。而《新苏黎世报》(《Neue Zürcher Zeitung》)在1987年刊发的一则报道中给出了这样置评：通过大宗股票投机，由布劳赫家族掌舵的Ems化学公司看上去已不再像一家化工厂，而更像是一种名目上的投资基金。如今已转手由克里斯托夫的大女儿-马图洛·布劳赫(Magdalena Martullo-Blocher)担任掌门人的Ems化工集团，究竟在这个家族财富总额中分量几何，还不得而知。但众所周知的是，从该集团生产线上出厂的高性能聚合物与特种化学品正源源不断地销往全球各地。

聚合物产品

(SRF)

拥有1.7万名雇员的政治活动家

在媒体眼里，乔布斯特·瓦格纳(Jobst Wagner)身上有一张鲜明夺目的标签：“与布劳赫唱反调者”。因为他曾为了集结众人之力力挽狂澜挽救瑞士与欧盟的双边协议，从而创建了社团“瑞士利益”(Vorteil Schweiz)，并不惜直面挑战布劳赫，站在了这位政界大腕儿的对立面。此外，瓦格纳还子承父业，接管了其父母名下的聚合物产品生产企业瑞好 (Rehau AG，德)外部链接。据估算，目前他的个人财富已逾8亿瑞郎(约为55亿元人民币)。这家汽车业外观部件、封边、零部件全方位聚合物供应商厂址已遍及50多个国家，旗下员工逾1.7万名。

大宗商品交易

(Reuters)

热衷于大宗商品交易的“狩猎者”

作为世界头号大宗商品交易商嘉能可(Glencore)外部链接的首席执行官兼最大的个人股东，伊万·格拉森博格(Ivan Glasenberg)多年前在颇具传奇色彩的同时又饱受指摘的石油交易商马克·里奇(Marc Rich)位于南非的贸易公司里接触并慢慢熟悉了大宗商品交易的运作规则。1994年，里奇因在美国受到逃税指控而被迫流亡瑞士，从而将股权全部出售给管理层，格拉森博格和部分高管筹资6亿美元从里奇手中买下了公司，并将其重新命名为嘉能可。截至2011年，嘉能可已拥有约500名担任关键职务的核心员工。首次公开募股(IPO，即企业新股上市，首次面向公众出售股份)便已让一并所有权人富甲一方。其中财富值最高的当属伊万·格拉森博格，据外界估算，彼时他的入股份额市值以达93亿美元(约为640亿元人民币)。由他执掌的嘉能可与总部驻址于瑞士楚格(Zug)的矿业公司斯特拉塔(Xstrata，又称“超达”)以换股形式达成的并购交易，使得瑞士一跃成为国际大宗商品交易版图上最举足轻重的枢纽之一。尽管如此，现如今，嘉能可因涉嫌逃税、以及频频被指控侵犯人权与破坏环境，仍时常受到外界指摘与非议。

卖家底：祖父的画作



(AFP)

价值百万的“情感补偿款”

天才是人类的福音，却往往是个人的悲剧，连同他的家人，也不得不背负着这种生命中不能承受之重。作为万众仰慕的艺术家，西班牙抽象派大师毕加索在其孙女的心目中却是个彻头彻尾的“渣男”。然而随着他的孙女玛莲娜·毕加索(Marina Picasso)把这位20世纪最声名显赫的画家的部分画作逐一变卖，原本在她心里一文不名、早已溘然长逝的祖父，却让当时已64岁的她跻身入瑞士富豪300强的名单之列。在这些被出售的画作中，她还卖掉了一幅以祖母-俄罗斯著名芭蕾舞演员、也是毕加索第一任妻子奥尔嘉·柯克洛娃(Olga Chochlova)为原型创作的肖像画。这幅毕加索于1923年绘制的《一位女郎的肖像》(《Portrait de femme》)估价高达6000万瑞郎(约为4.442亿元人民币)。

与这些价值连城的艺术品挥手作别，对毕加索的孙女来说并不显得肉疼：毕竟，她并没有将家族遗产来个清仓式的变卖，这位唯一的继承人手中仍然握有近400幅画作以及700张草图。关于自己的祖父，玛莲娜只有残存下的暗黑记忆。在2001年出版问世的个人传记中，她用犀利的言辞将祖父痛批地体无完肤。他是“一个自私自利的禽兽”，“无法对他的至亲家眷表达丝毫的爱恋之情”。多年来，玛莲娜感觉自己始终生活在祖父毕加索的专制暴政里，“在这个举世天才的钳制束缚之下饱受煎熬”。

房地产

(Mara Truog / 13 Photo)

少时一贫如洗，老来富可敌国

盘点瑞士房地产巨头，罗伯特·希尔伯格(Robert Heuberger)显然并不是最位高权重的那个，然而来自瑞士温特图尔(Winterthur)的他，凭借94岁高龄，在瑞士富豪300强的榜单上，无疑是最为资深望重、年高德劭的一位。希尔伯格名下坐拥约2000所公寓宅第，其中也包括诸多酒店、商场、写字楼和综合物业。据财经期刊《资产》估算，这位瑞士最年长的房地产开发商的个人资产，介于4.5亿至5亿瑞郎之间(介于31亿至35亿元人民币之间)。

赛车

(Keystone)

在速度与激情中追逐财富

时年29岁的体育明星赛巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel)，或许是瑞士超级富豪行列中最年轻的一位。这位一级方程式赛车手并非土生土长的瑞士人，而是出生于德国，但随后他选择入籍瑞士。在开足马力全速前进的油门轰鸣声中，他所追逐到的财富总额已高达1.5亿至2亿瑞郎(介于10.4亿元至14亿元人民币之间)。这位在一级方程式赛车领域中最年轻的斩获杆位车手、总冠军、卫冕总冠军并四次获得总冠军车手的记录保持者，2016年的基础年薪全部换算为瑞郎约为3000万(约为2.1亿元人民币)，此外再加上外界所猜测的巨额浮动奖金，他当之无愧地荣登2016赛季F1车手年薪排行榜榜首。不仅如此，维特尔还斥资数百万瑞朗，以开展他的私人房地产项目。

体育数据

(Gerry Nitsch)

技术与创意

在竞技体育界，卡斯特·克尔(Carsten Koerl)就好比一位独具慧眼、运筹决胜于千里之外的制图师。这名现年51岁的德籍工程师，是瑞士富豪300强榜单上新晋的上榜者。就在互联网泡沫破灭之前，克尔早已把自己亲身参与创立的博彩公司“逢赌必赢”(Betandwin)中的所持股份清售一空，也因举在一夜之间成为亿万富翁。1.5亿元至2亿瑞郎(介于10.4亿元至14亿元人民币之间)顺利转入他的个人账户。如今，克尔仍然没有离开熟悉的老行当，他正经营着一家体育大数据、体育投注数据供应商“雷达体育”(Sportradar，英)外部链接。该公司不仅为全球的媒体和网络客户提供现场直播体育赛事信息及内容，还向欧洲、亚洲和非洲的庄家及博彩提供实时数据和赔率服务。

瑞士资讯swissinfo.ch

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