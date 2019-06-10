此内容发布于2019年6月10日 上午9:30

瑞士移动通信运营商Sunrise日前正按照既定计划，采用华为所提供的中方技术，积极在瑞士规模化推进5G网络。

(Keystone / Aleksandar Plavevski)

面对美国国务卿迈克尔·蓬佩奥(Mike Pompeo)宣称华为向中国共产党提供了用户个人数据信息的指控，华为瑞士分公司副总经理费利克斯·克雷默(Felix Kramer)予以严正驳斥，并称该谴责当属“荒谬”。



美国国务卿克尔·蓬佩奥在近期赴瑞工作访问(英)外部链接期间接受瑞士纸媒《新苏黎世报》(NZZ)采访时表示，使用华为设备，会面临中国政府通过华为设备监控敏感通信、获取机密数据的风险。



“谁都没有权限访问我们(即华为)通信设备传输的数据：我们没有，任何第三方也同样没有，”克雷默于6月6日接受瑞士法语纸媒《时报》(Le Temps)采访时表示。



克雷默批驳蓬佩奥的指控“荒谬可笑”，并认为中美之间如火如荼的贸易战正危及华为运营业务。他表示，华为瑞士分公司多年来始终与其客户不断接触，保持经常性联系沟通，以帮助客户打消隐私方面的疑虑。



“我们将抵制美国针对(华为)硬件设备和软件产品的贸易禁令，”克雷默如是说。



华为计划在瑞士大幅提高研发投入，并与瑞士联邦理工学院和其他高校加强研发合作。



据克雷默介绍："(我们)不会在瑞士建立一所单独的华为研发中心，但将在瑞士各地部署及开展项目，以期在未来几年之内显著提升我们的影响力。"他也在前不久的采访中提及，华为正筹划在瑞士新增1000个研发岗位。





SDA-Keystone/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram