此内容发布于2019年5月24日 下午2:40

处在中美贸易战风口浪尖上的中国公司华为计划加大在欧洲的投资。 (Keystone)

据报道，中国电信巨头-华为计划在瑞士大幅提高研发投入。

周四，华为瑞士分公司副主任费利克斯·克雷默(Felix Kramer)在接受瑞士德语广播电视(SRF)(德)外部链接采访时表示，此举将创造约1000个新增研发岗位。他指出，目前讨论还在进行中，，明确的时间表暂未出炉。

克雷默表示，公司重点关注瑞士全球领先的各项专业技术，希望利用这些技术推动华为的中期发展。在华为的“跨学科合作”方针指导下，“我们尤其渴望物理、信息技术、纳米技术、材料科学等领域的能人志士加入我们”。

克雷默指出，瑞士一直保持中立、稳定，国内科技研究所数量众多，使其成为一个得天独厚的研发基地。华为还计划“利用该国的优势”在欧洲其他国家进行投资。 例如，它计划在巴黎投资开设一所工业设计学院，在伦敦投资建设一个全球金融智库中心。

上周，特朗普政府将该华为列入“实体名单”，在未经美国政府批准的情况下，禁止其从美国公司获取技术，这使得华为面临巨大的国际压力。

包括谷歌在内的几家美国公司已经响应美国政府号召，切断了与全球第二大智能手机制造商-华为的一些联系。一些国家还担心，若与华为合作共建5G网络，它们可能会沦为中国政府的监听对象。有报道称，美国一直在游说瑞士政府(英)外部链接放弃与华为合作。

周四，瑞士各大电信运营商在接受瑞士新闻社Keystone-SDA采访时表示，他们不会效仿别国的运营商，不打算切断与华为的任何联系。瑞士三大电信运营商-瑞士电信、Sunrise和Salt-的产品名录并未剔除华为智能手机，它们表示仍在密切关注形势。Sunrise继续在使用华为研发的技术开发其5G网络。



斡旋之地？

与此同时，瑞士商报《Handelszeitung》外部链接报道(德)外部链接称，为让瑞士在调解中美争端方面发挥积极作用，瑞士电信业提议在瑞士建立一个电信基础设施国际网络安全中心。

该中心将测试电信设备零部件的安全性，提供解决争端的重要依据。瑞士电信协会主席彼得·格吕特(Peter Grütter)在接受商报采访时指出，“在当前环境下，这个想法颇具吸引力”。







Keystone-SDA/jc

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