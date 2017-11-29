此内容发布于2017年11月29日 上午9:30 最后更新 - 2017年11月29日 -09:30

在瑞士当一名教师，从幼儿园到高中，都必须经过严格审核，层层把关。 (Dahai Shao, swissinfo.ch)

我是土生土长的中国人，在国内读了大学工作了几年，然后到德国留学，08年毕业后来到美丽的瑞士，待到至今9年多了。

前几年生了老二后一年多和先生换班，他工作，我在家看孩子。之前他在家看孩子，我工作。我们家孩子没有让别人带过，都是先生和我换着带大的。因为我们知道自己对孩子的付出有多大，操心有多少，这样的付出和操心是没办法要求别人做到的。

在家待的三年中，一直想着什么职业可以和家庭兼顾呢。思来想去，最后觉得老师是最理想的职业，和孩子一起去学校，假期也一起休。有了这个想法后，我就开始重新审视这个职业。为什么重新审视呢，因为我从小长到大最不愿意干的职业就是当老师，感觉老师一辈子重复讲解着一直不变的内容，实在是太枯燥无聊了。现在因为方便照顾孩子选了这个职业，但是也要看一看自己能不能干得下去。

刚好我家老大当时开始上幼儿园，之后两年幼儿园结束，开始上小学。这个期间我去幼儿园和小学课堂(自家孩子的班级)旁听了很多次。每多去一次，心中对教师这个职业的认可程度就越高。当时平生第一次看到非常生动有趣多样化的教学方式和老师对待所有孩子的巨大爱心耐心时，心中的敬佩激动和感激之情难以言表。原来当老师还可以这样做。令人惊叹的是课堂上没有固定的课本和教案，只有教学大纲，老师可以自主设计教学计划和内容以及教学方式。孩子们之间没有攀比和竞争，每个孩子都是不同的，但受到同等的尊重对待。孩子们的成绩从来不公布，是非常私人的部分，分数不是衡量一个人的标准。孩子们不管何种出身相貌和学习水平等，都拥有笑脸和自信。这是最令我感动的。

之后我又联系了我们当地学校的小学六年级的老师以及职业初中和普通初中的老师，说明原因和兴趣，询问可不可以去听课。高中是州政府办的，在别的地方，离家较远，所以不方便去听课。老师们特别开通，给我发了课程表，我可以自己选哪天去听课。在课堂上做了自我介绍后，孩子们都很快接受了我，我还参与课堂活动，充当了一下辅导老师。课堂上没有照本宣科，多是通过多媒体生动形象地讲解知识点，气氛非常自由活跃，老师对于同学们既是老师又是朋友。

通过多次的旁听观察和与不同老师的交谈，深深觉得教师是个极具挑战性又非常有意义且有趣的职业，并肩负着孩子和社会的未来的重大责任。这是一个让我彻底动心的职业。我可以把我平生学的所有技能都教给学生，帮他们奠定未来的基石。

两年后，老二快上幼儿园了，我便下定决心为这个职业做准备工作。首先系统地研究了一下瑞士的教育体系和当老师的要求，然后是挑选师范大学和准备申请流程。一切准备就绪后，结果先生遭遇公司裁员，我不得不重返职场，为家庭担起责任。老师梦就此中断，但这期间获得的体验和知识极大地开阔了我的眼界，丰富了我的经历。我愿意在这里和大家共享一下我搜集到关于瑞士的基础教育体系和师资要求。由于篇幅和经验有限，偏颇不全之处还望指正见谅。

瑞士的教育体系根据各州情况会有一些差别，具体细节就不在此描述了。大致体系是(以目前居住的圣加仑州为例): 学前两年制幼儿园 (从四岁开始)，六年制小学 (六岁开始)，小学后分方向，分为三年制进阶中学第一级(相当于普通初中) 和三年制实科中学 (相当于职业初中，比普通初中学的内容简单很多，而且为之后的职业学校做些准备)，初中之后是进阶中学第二级(相当于普通高中)，或者边上职业学校边做学徒工，学徒工结业后可以直接工作，也可以参加并通过高中补考后，申请一些专科大学。普通高中毕业后可以申请所有类型的大学。

下面先说说幼儿园的情况。幼儿园的老师一般连续负责两年同一批的学前儿童，一个班级最多不超过25个人，有一个主要负责老师和一个辅助老师，还有一个特殊教育老师固定探班，查看每个小朋友的不同情况，根据具体情况提供相应的辅助课程。比如我家孩子因为遗传的扁平舌头构造，发音不清楚或不正确，经过测试后，在学校里的语言矫正老师那里练习了一年发音后，吐字清楚，发音和其他小朋友没有不同之处。我们做父母的真的是又敬佩又感激。

幼儿园之后班级重组，孩子们分配在不同的一年级里。整个小学阶段班级固定不变，不再重组。小学老师一般负责一个班级两年或者三年，一个班级里有一个主要负责老师 (相当于班主任)，教授大部分课程，包括语言，数学，外语，音乐，游泳，体育，自然与科学等等，有一些手工课、电脑课程以及宗教课等等可以有另外老师教。除了主要负责老师外，还有一个辅助老师和特殊教育老师。特殊教育老师观察孩子们的不同能力，提出相应的辅导策略。特别快的孩子可以上一些额外益智课程，特别慢的孩子可以上一些额外辅导课程。我家老二上的额外益智课程，和同年级不同班级的其他孩子们一起在特殊教育老师那里上课，一周一次，有逻辑思维训练，语言交流能力培养，做实验或做项目等，和班级里学的内容没有直接关系。

小学之后开始重新分班，成绩好的上普通初中，成绩不太好的或者不太爱理论学习的可以上职业初中，初中期间可以调换，从普通初中换到职业初中无障碍，从职业初中到普通初中比较难一些，要成绩好，才可以，要不然换了后学习也跟不上。初中老师一般负责一个班级三年到毕业，班级也是三年固定不变动。初中也有一个主要负责老师，相当于班主任。老师负责科目分为文理两个方向，一般一个老师负责理科科目，一个老师负责文科科目，还有一些特殊科目的老师。比如理科方面：自然科学与技术，数学，地理，体育；比如文科方面：德语，英语，历史，视觉艺术，科目随不同州和不同学校会有所不同。课堂上基本上没有辅助老师，但是特殊教育老师一直都有。

初中之后，可以选择上普通高中，或者上职业学校。选择职业学校，可以边上职业学校边做学徒工，学徒工期间是有工资的，我们公司就有许多学徒工。高中老师基本上都是专科毕业的老师，每个老师教不同的领域。

现在谈谈对师资的要求。对幼儿园小学以及初中高中的正式老师的要求是必须接受过师范学院正规的教育和毕业证书才可以在学校当老师。幼儿园和小学老师至少是师范学士学位，初中老师师范硕士学位，高中老师要求是大学里专门科目毕业的硕士加修一年(全职)的师范教育。学校里有一些特殊培训老师和语言矫正老师等的要求是师范学士学位加上专业领域硕士学位。

谁有资格申请上师范学院呢? 普通流程是普通高中毕业生可以直接申请，职业学校毕业生必须加考，考试通过后可以有申请资格。一般要求是成绩好，医生开具的健康证明，无犯罪记录，简历和课外实践，自荐信。

像我这种半路出家对教师职业感兴趣的职场转行人士，必须条件是30岁以上，学士或等同学士学历以上，至少三年工作经验，健康证明，无犯罪记录，通过师范学院选拔测试 。选拔流程包括: 第一步是选拔申请，第二步是指定网上自我职业评估测试 (测试首先介绍老师的工作内容和职责，然后是关于老师工作内容的问题，之后是性格测试，然后是和儿童或青少年相处或授课经验，最后有一个具体评估分析，可以打印出来备案)，第三步是学校课堂旁听和与相关老师谈话，第四步是正式测试 (做演讲，面试，案例分析，情景挑战)，第五步是测试后的决定。通过测试后可以申请。对于跨行职场人士可以全职也可以兼职上大学。

师范学院的院系和所学课程与你选的年级有关。师范类专业一般主要有学前教育、学前和低年级小学教育、小学教育、中学一级教育 (类似初中)、中学二级/职业教育(普通高中或职业学校)。每个师范学院的安排和要求会有所不同。

一个朋友在瑞士兼职上了师范学院后，跨行做了老师。据她所说，师范学校对自主学习的要求非常高，每周基本都会布置一个小任务，每门科目都需要在课余时间阅读很多相关的文献书籍，然后在课堂上讨论老师给出的问题。书面的闭卷考试比较少，大部分是要求学生做演讲或写报告或论文。这个朋友课外时间要抽空看很多方面的书。她是兼职上了四年，四年的时间真的是高强度的学习。瑞士教育专业很重视实践，师范学院给师范生提供大量的实习机会。师范生从第一学年已经开始实习，通常是在学期结束之后，安排一个较为集中的实习时间到当地的学校进行教学实践。他们在学校上课的周数较少，但是实践的时间长。他们能将所学的知识及时地应用到实践当中，同时也在实践中检验知识、反省自己和汲取经验。

另外，师范学院不培养专门的学科教师，而是一个教师负责多个科目。比如前面提到的一个小学主要负责老师独自教很多科目，可以有七八门(比如一个大学的要求是四个必修科目：语言、数学、科学、一门外语；三个强制性选修课：体育、视觉艺术、音乐、手工、第二外语；可选附加科目：宗教与文化)。中学的老师通常教四个科目(例1：自然科学与技术，数学，地理，体育；例2：德语，英语，历史，视觉艺术)。这种方式可以让教师能够很灵活地安排他所教的科目的内容和进度，但是另一方面则加重了教师的负担。

每种教育体系都有优缺点，重要的是不断地进步。今年瑞士开始推行新的教育计划21，对教育方式和内容进行了很多改变调整，力求与时俱进。

以上是我的经验分享，希望能让大家对瑞士基础教育体系有一个大致的了解。





本文为参加“遇见瑞士”- 瑞士资讯有奖征文、征图、征视频竞赛作品，如果你喜欢，请在下面点赞。







点赞：在瑞士并不是什么人都可以当老师 如果喜欢该作品，请点赞。 如果喜欢该作品，请点赞。









Neuer Inhalt Horizontal Line