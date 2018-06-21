此内容发布于2018年6月21日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月21日 -09:00

为了写书，美国人Doug Mayer在瑞士“远征”了1000公里的越野跑路径。图中的他正奔跑在瓦莱州阿莱奇冰川上。

(PatitucciPhoto)

世界各地哪里都有越野跑运动的爱好者，人们对户外运动的热情空前高涨。瑞士有着不计其数的健步路径、美景观览点，这里的公共交通四通八达至最偏远的村落- 瑞士具有一切成为山间跑步运动的乐土，Doug Meyer保证道。他刚刚就此出版了一本著作。

瑞士资讯swissinfo.ch：要写一本关于瑞士最美步道的书，这个想法是怎么产生的？



Doug Meyer(英)外部链接的宝鉴 难度最大的路线：“那毋庸置疑是Hardergrat，这是一条可以俯瞰布里恩茨湖的、蜿蜒25公里的山脊小径。跑这条线路需要出色的身体条件和一定的登山天赋。” 景色最美的路线：“书里介绍的这31条步道都仿佛是我的孩子，很难取舍！如果我不得不选择一条路径的话，那还得是提契诺州的Monte Zucchero。我们沿途饱览了非凡的景致，感受到极致的宁静。一个让精神超脱的完美之地。” 第一次登上跑步要注意：“我建议要和有一定经验的人同去，最重要的是循序渐进，不可开始得太猛。跑完5公里的山路已经非常不错了。只有尝到跑步的乐趣，你才可能继续下去。” 运动风险：“登山跑步与徒步或其他山地运动并无基本区别。拥有适当的设备并正确评估自己的能力至关重要。状态要良好，这是关键：如果你很疲惫，或者天气不好，那么请半路折回，不要犹豫！” 信息框结尾

Doug Mayer：尽管登山越野跑运动空前盛行，但至今依然没有一本关于该运动的书籍。大众可以获取的有关信息还极为有限。这一强烈的反差让我下定决心，在2017年夏天和Kim Strom一道，环“跑”瑞士阿尔卑斯，并甄选出31条瑞士最美的跑步路线。

和我们同行的还有瑞士摄影师Janine 和Dan Patitucci，他俩对这一地区了如指掌。我们四人一行，跑过了4000多公里的山路，攀越的海拔距离累计达到200’000米。

瑞士资讯swissinfo.ch：您是定居法国Chamonix的美国人，Chamonix是欧洲户外跑步公认的“圣地”，您为什么会选择瑞士作为著书对象呢？

D.G.：首先，我很了解瑞士，因为我的家人住在瓦莱州的Troistorrents。其次，瑞士的阿尔卑斯山区无疑是这个世界上最秀丽的、适宜越野跑步的地点之一。这里有美丽的步道，震撼的景色、如画的村镇和无以伦比的静谧。这个国家为登山跑发烧友们提供了完美的运动场所。

和法国Chamonix不同的是：在瑞士，很多路线还有待发现。我觉得格劳宾登州恩加丁地区遥远的山谷尤其值得探索。在书里，我们并没有对Sierre-Zinal或者少女峰马拉松这类脍炙人口的路线流连忘返。我们更愿意着重介绍并不出名但更具野趣的地方。

瑞士资讯swissinfo.ch：您认为瑞士阿尔卑斯山区的发展潜力有多大？

D.G.：那可太大了！瑞士拥有成千上万公里的步道，不仅路标完备而且维护良好。这是不可比拟的优势。除此之外，这里还有世界上最为四通八达的公交网络，就算是阿尔卑斯最偏远的小山村也可以轻松抵达。

Hardergrat是布里恩茨湖(Brienzersee)湖边山脊上蜿蜒一条25公里的小径。风景壮美但颇具危险性，只适宜经验丰富的跑步者。 (PatitucciPhoto)

瑞士资讯swissinfo.ch：近几年，越野跑运动流行程度的提升令人瞩目。您怎么解释这种情况？

D.G.：我只能讲讲我个人的体验。和很多跑步者一样，我一开始是在公路上跑，周围都是行驶的车辆，很快我就对此感到乏味了。当我20多年前开始尝试登山跑步后，就再也不能想象回到马路上跑了。

《跑在瑞士的山上：30条令人难以置信的跑步路线》，作者：Kim Storm、Doug Mayer、Janine及Dan Patitucci。 (DR)

另一个我认为很重要的因素就是：近10年来，运动装备(鞋、上衣、背包，等等)的功能都得到显著改善。这令越野跑运动轻松舒适了很多。

另外，跑步运动门槛较低，并不需要很多技术技能。谁都可以加入，并设定一个可以企及的目标：比如，缓坡登高5公里的路径。

瑞士资讯swissinfo.ch：越野跑的人和远足者及越野自行车骑手常常使用同一条步道。怎样避免他们在山路上因为抢道而发生冲突。

D.G.：随着越野跑的愈发流行，这确实是未来需要面对的挑战。也正因如此，我们在书中介绍的都是远足者不太多的路线。不过，在瑞士大家都很有礼貌，山道上人们一般都和谐相处。在美国可就不一定了。

瑞士资讯swissinfo.ch：为什么一定要跑步，而不是选择更方便、更适宜沉思和冥想的健步呢？

D.G.：我也去健步，但我并不同意您的说法。登山跑步对体力的要求，在我看来，更容易把人带进冥想的境界。跑步者称此为“心流状态”(flow state)。跑步者的大脑集中在步伐和跨越障碍上，同时他们的精神是放松的。我开始跑步是因为喜欢挑战体力和冒险，但如今，它已是我冥想和放松的方式。这一运动我无论如何也不会放弃。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line