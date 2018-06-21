世界各地哪里都有越野跑运动的爱好者，人们对户外运动的热情空前高涨。瑞士有着不计其数的健步路径、美景观览点，这里的公共交通四通八达至最偏远的村落- 瑞士具有一切成为山间跑步运动的乐土，Doug Meyer保证道。他刚刚就此出版了一本著作。
瑞士资讯swissinfo.ch：要写一本关于瑞士最美步道的书，这个想法是怎么产生的？
难度最大的路线：“那毋庸置疑是Hardergrat，这是一条可以俯瞰布里恩茨湖的、蜿蜒25公里的山脊小径。跑这条线路需要出色的身体条件和一定的登山天赋。”
景色最美的路线：“书里介绍的这31条步道都仿佛是我的孩子，很难取舍！如果我不得不选择一条路径的话，那还得是提契诺州的Monte Zucchero。我们沿途饱览了非凡的景致，感受到极致的宁静。一个让精神超脱的完美之地。”
第一次登上跑步要注意：“我建议要和有一定经验的人同去，最重要的是循序渐进，不可开始得太猛。跑完5公里的山路已经非常不错了。只有尝到跑步的乐趣，你才可能继续下去。”
运动风险：“登山跑步与徒步或其他山地运动并无基本区别。拥有适当的设备并正确评估自己的能力至关重要。状态要良好，这是关键：如果你很疲惫，或者天气不好，那么请半路折回，不要犹豫！”信息框结尾
Doug Mayer：尽管登山越野跑运动空前盛行，但至今依然没有一本关于该运动的书籍。大众可以获取的有关信息还极为有限。这一强烈的反差让我下定决心，在2017年夏天和Kim Strom一道，环“跑”瑞士阿尔卑斯，并甄选出31条瑞士最美的跑步路线。
和我们同行的还有瑞士摄影师Janine 和Dan Patitucci，他俩对这一地区了如指掌。我们四人一行，跑过了4000多公里的山路，攀越的海拔距离累计达到200’000米。
瑞士资讯swissinfo.ch：您是定居法国Chamonix的美国人，Chamonix是欧洲户外跑步公认的“圣地”，您为什么会选择瑞士作为著书对象呢？
D.G.：首先，我很了解瑞士，因为我的家人住在瓦莱州的Troistorrents。其次，瑞士的阿尔卑斯山区无疑是这个世界上最秀丽的、适宜越野跑步的地点之一。这里有美丽的步道，震撼的景色、如画的村镇和无以伦比的静谧。这个国家为登山跑发烧友们提供了完美的运动场所。
和法国Chamonix不同的是：在瑞士，很多路线还有待发现。我觉得格劳宾登州恩加丁地区遥远的山谷尤其值得探索。在书里，我们并没有对Sierre-Zinal或者少女峰马拉松这类脍炙人口的路线流连忘返。我们更愿意着重介绍并不出名但更具野趣的地方。
瑞士资讯swissinfo.ch：您认为瑞士阿尔卑斯山区的发展潜力有多大？
D.G.：那可太大了！瑞士拥有成千上万公里的步道，不仅路标完备而且维护良好。这是不可比拟的优势。除此之外，这里还有世界上最为四通八达的公交网络，就算是阿尔卑斯最偏远的小山村也可以轻松抵达。
瑞士资讯swissinfo.ch：近几年，越野跑运动流行程度的提升令人瞩目。您怎么解释这种情况？
D.G.：我只能讲讲我个人的体验。和很多跑步者一样，我一开始是在公路上跑，周围都是行驶的车辆，很快我就对此感到乏味了。当我20多年前开始尝试登山跑步后，就再也不能想象回到马路上跑了。
另一个我认为很重要的因素就是：近10年来，运动装备(鞋、上衣、背包，等等)的功能都得到显著改善。这令越野跑运动轻松舒适了很多。
另外，跑步运动门槛较低，并不需要很多技术技能。谁都可以加入，并设定一个可以企及的目标：比如，缓坡登高5公里的路径。
瑞士资讯swissinfo.ch：越野跑的人和远足者及越野自行车骑手常常使用同一条步道。怎样避免他们在山路上因为抢道而发生冲突。
D.G.：随着越野跑的愈发流行，这确实是未来需要面对的挑战。也正因如此，我们在书中介绍的都是远足者不太多的路线。不过，在瑞士大家都很有礼貌，山道上人们一般都和谐相处。在美国可就不一定了。
瑞士资讯swissinfo.ch：为什么一定要跑步，而不是选择更方便、更适宜沉思和冥想的健步呢？
D.G.：我也去健步，但我并不同意您的说法。登山跑步对体力的要求，在我看来，更容易把人带进冥想的境界。跑步者称此为“心流状态”(flow state)。跑步者的大脑集中在步伐和跨越障碍上，同时他们的精神是放松的。我开始跑步是因为喜欢挑战体力和冒险，但如今，它已是我冥想和放松的方式。这一运动我无论如何也不会放弃。
瑞士旅游局不会错过的开发潜力
瑞士旅游局外部链接发言人Véronique Kanel表示：“瑞士步道的建设正在蓬勃发展。” 目前，在瓦莱等瑞士阿尔卑斯山区各州的步道数量已经达到10年前的10倍之多。
像Sierre-Zinal或 Eiger Ultra Trail这样有名的跑步赛事，往往在注册开启后几分钟就报名满员。“比赛数目之多和赛事多样性吸引了越来越多的跑步竞赛者-他们不仅来自瑞士和邻国，有的甚至来自英国或北美，” Véronique Kanel介绍道。阿尔卑斯山的主要旅游目的地也包括其中：近年来，它们都各自组织了自己的越野跑比赛。
当然，我们也可以在大型赛事之外的山间小道上跑步，眼睛不用紧盯秒表。越来越多的山区度假胜地看到了其中的市场潜力。在瓦莱州，Saint-Luc Chandolin (Val d'Anniviers越野跑步场外部链接所在地)、Evolène(法)外部链接或者Portes du Soleil(法)外部链接几处最近都推出了新的服务项目，其中包括数十公里的跑步地图以及数字化路线图。
瑞士旅游局相信，越野跑运动具有巨大的发展潜力和经济价值。“登山跑运动非常有趣，它有助于促进阿尔卑斯山旅游的多样化发展，” Véronique Kanel表示。虽然旅游局今年着重推广的是越野自行车项目，但作为瑞士旅游的促进机构，它计划在未来的夏季旅游宣传活动中，加大登山跑步的推广力度。
(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch