此内容发布于2018年5月24日 上午10:00 最后更新 - 2018年5月24日 -10:00

斯里兰卡的私人代理结构出面，帮助有意收养斯里兰卡儿童的西方夫妇们办理冗赘繁复的领养手续。 (SRF)

上个世纪80年代，西方国家的配偶们相继收养了1.1万余名斯里兰卡儿童，而其中有些孩子的身份却扑朔迷离、疑窦丛生。时过境迁，现如今，数百名当年被瑞士夫妇领养、自此定居于瑞士的斯里兰卡人，正设法追根溯源，弄清自己究竟是被合法收养的孤儿、还是非法贩卖的被拐儿童。



瑞士公共电视台SRF新闻时事栏目《时事评论》(Rundschau)曾披露，回溯当年瑞士收养案例，不少尚处襁褓中的斯里兰卡孩子不慎被偷走，或被贩卖或被收养，与生身父母就此骨肉分离、后会难期。虽说这则报道已属旧闻，但近日，荷兰电视台的一则同题报道让更多不为人知的细节浮出水面，一时间激起国际骚动。

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瑞士联邦司法部中央国际收养局(the Central Agency for International Adoptions)负责人乔艾勒·席科-昆(Joëlle Schickel-Küng)现已证实，瑞士政府业已对相关涉嫌不法行为单独展开调查；但因年深岁久，调查闻讯可能还需要很长一段时间。



婴儿农场



很长时间以来，许多当年为瑞士夫妇收养的斯里兰卡人都在积极搜集关于个人身世由来的信息。罗密·瓦歇尔(Romy Walcher)无疑是个幸运儿，因为她最终找到了自己的亲生母亲。她的生母当年命舛数奇，因一段婚内出轨的婚外情怀上了罗密，待爱女呱呱坠地，她的丈夫无视她的反对与抗争，将罗密明码标价卖给了一家“婴儿农场”，最终，罗密被转手贩卖至异国他乡。



据传言，在斯里兰卡俗称“婴儿农场”的新生儿交易黑市，孩子们始终过着朝不保夕、如履薄冰的生活。领养相关法律事宜，均由科伦坡(Colombo)当地一家法院全权受理，然而众多鱼目混杂、良莠不齐的私人代理机构出面，帮助期冀收养斯里兰卡儿童的西方夫妇们办理冗赘繁复的手续。据说，不少非斯里兰卡妇女受雇冒充孩子的生母，以便让那些自欧洲远道而来的夫妇不会生疑。



瑞士电视台的《时事评论》栏目曾经设法让一部分当年被瑞士家庭收养的斯里兰卡孩子聚集一堂。时隔多年，他们已长大成人，并创建了独属于他们的协会。现如今，他们携手发声，呼吁全面调查他们的身世由来，并查明相关不法行径。

饱受争议的瑞士收养机构

爱丽丝·奥涅格(Alice Honegger)

(SRF)

瑞士圣加仑的爱丽丝·奥涅格(Alice Honegger)，无疑是上个世纪80年代自斯里兰卡往瑞士“贩卖婴幼儿潮”的关键人物。因为她在斯里兰卡的商业合作伙伴-科伦坡当地众所周知的掮客、女律师鲁赫马尼·挞纳佤杉(Rukmani Thavanesan)，曾经被推上婴儿走私丑闻的风口浪尖。然而，挞纳佤杉已于2010年去世。圣加仑州政府曾一度暂时撤销了奥涅格从斯里兰卡安排瑞士家庭收养儿童事宜的经营执照，不过后来她又与瑞士众多养父母携手组建了一家协会，而该协会获准得以合法地从斯里兰卡领养儿童。



现已自社会福利工作岗位上退休离任的佩德罗·萨特(Pedro Sutter)在奥涅格自斯收养机构离职时接替了她的位置。1984年，萨特前往斯里兰卡，专程与鲁赫马尼·挞纳佤杉会面，并于返回瑞时候后，力劝瑞士收养机构“封杀”此人，就此停止与这名斯里兰卡律师的一切收养合作事宜。萨特表示，看起来似乎根本就没人关心私人收养代理机构究竟是通过何种途经寻觅到他们送往别国的收养儿童的。而彼时，也没有跨国收养领域的儿童保护法可言。当被问及个人是否认为爱丽丝·奥涅格是一名“拐卖儿童的人贩子”时，萨特的答复却是：“不，我不这么看。但我不认为她把孩子的利益搁在首位。”



爱丽丝·奥涅格于1997年去世。她昔日领养的养子鲁道夫·奥涅格在接受《时事评论》栏目采访时表示：“她与挞纳佤杉夫人的关系很融洽，我认为这两位女士一直都挺尊重法律的。“他表示，他很高兴能够将250份当时的收养档案移交给政府部门，因为这些尘封多年的卷宗或许能揭开瑞士历史上秘而不宣的阴暗面。









(翻译：张樱)

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