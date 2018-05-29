此内容发布于2018年5月29日 上午10:15 最后更新 - 2018年5月29日 -10:15

一名塑料厨师吸引/吓跑了卢塞恩餐厅的顾客

(Keystone)

去年关门大吉的酒吧与餐馆总数是前一年的三倍多，为此餐饮业将矛头指向坚挺的瑞郎，就是它，造成了更多的破产(增加4.4%)和更少的新店开张(减少25%)。

根据《周日报》(SonntagsZeitung)基于餐饮业保护伞组织GastroSuisse(德、法、意)外部链接和Creditreform的数据发表的一篇报导(德)外部链接，2017年该行业登记册上大约减少了2200家餐馆，684家走向破产。同年共有2048家餐馆开张，净损失量为856家。

resto graph 餐馆数量净增长

GastroSuisse协会主席卡西米尔·普拉策尔(Casimir Platzer)将破纪录的关门原因归咎为坚挺的瑞郎和延期的投资。这些在提契诺州、伯尔尼州、日内瓦州、卢塞恩州和苏黎世州尤为突出。

“在山区、农村和边境地区，坚挺的瑞郎确确实实在挤生意，”他说。并解释说那里客人人数不足，因而造成这个利润幅度很小的行业难以盈利。

普拉策尔称，在艰难时期找人接管生意变得更加困难。他补充说，原业主的子女未做好拿着更低薪水为此长时间工作的准备。

《星期日报》还指出，其他原因则包括饮食习惯的变化和午餐时间的缩短。

瑞士资讯swissinfo.ch/ts

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