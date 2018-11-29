此内容发布于2018年11月29日 上午10:15 最后更新 - 2018年11月29日 -10:15

还不至于揭不开锅 (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

平均算来，瑞士大型企业总裁们的薪酬出现了大幅度下降。20家主要企业总裁的2017年中位数薪酬缩水近30%。

根据咨询企业普华永道(PwC)本周二(11月27日)发布的《高管薪酬报告》(多语)外部链接，瑞士证交所(SMI)20家领先上市企业总裁的中位数年薪从770万瑞郎(约合5372万元人民币)降至550万瑞郎(约合3837万元人民币)。

一半的总裁年薪超过这个中位数薪酬，另一半则不到。这意味着20家最大上市企业总裁的中位数薪酬已回落至2009年的水平。

在瑞士证交所上市的中型企业总裁的年薪去年也有下滑，幅度为7.6%，降至330万瑞郎(约合2302万元人民币)。然而他们的中位数薪酬仍比2009年高54%左右。

与此同时，小型上市公司的中位数薪酬则上涨了3.5%，达到140万瑞郎(约合976.7万元人民币)。这几乎比2013年提高了近13%。

瑞士总裁年薪还真不算高

同德国做的对比显示，2017年大型瑞士企业总裁的年薪比他们的德国同僚低一大截。瑞士550万瑞郎的中位数薪酬，比德国DAX股指上市企业总裁们的中位数薪酬低了130万瑞郎。这是因为跟瑞士相比，去年德国的薪酬上涨了13%。

小型企业也有相同情况，德国总裁赚了160万欧元(约合1264.8万元人民币)，高过瑞士总裁。只在中型上市公司里，瑞士总裁以330万瑞郎(约合2302)的中位数薪酬，小胜在德国上市的同等规模企业老总(300万瑞郎)。

Keystone-SDA/sm

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