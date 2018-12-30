北京拥挤的地铁是要慢慢适应的

(瑞士驻中国使馆提供)

我出生在瑞士，尽管父母都是华入，但自幼儿开始至小学、初中到高中一直接受英语、法语、德语和意大利语教育，除了在家中，所处的社会环境也是纯西方文化和风俗的。

赵田田(Cadenza Zhao)

1997年出生于瑞士。电影导演和摄影师，现就读于柏林电影学院。曾获得中国政府奖学金并于2016 至2017 在北京电影学院留学。 信息框结尾

中国政府奖学金为我提供了一个非常宝贵的机会，让我有幸能够去世界著名的北京电影学院学习中文, 加深对中文深层结构的了解，对中国社会文化及人文意识的了解， 同时，也让我比较深入认识了中国的现代教育体系, 以及它对中国传统文化的影响。

除了中文语言课以外，我也学习了自己感兴趣的其它课程, 比如中国电影文化、电影词汇、武术、中国酒、中国多民族概况等，从而加深了我对中国文化的了解。

在北京电影学院，为一名电影学生当模特

(瑞士驻中国使馆提供)

通过学习，我的中文水平大有进步, 顺利通过了《汉语水平考试》六级（HSK6）， 获得了证书。然而，在准备这个考试过程中，我觉得这个证书并不能准确代表个人的实际汉语水平，考试比较格式化，时间限制也不是非常合理，所以, 考生们不得不按照格式，匆忙完成考试。结果， 那些熟悉考试规则的学生顺利通过了考试，但其实实际的中文水平并没有证书所能证明的那么好。

在北京的学习生活使我获得了一段非常丰富的的经历。从圣普雷（Saint-Prex）， 一个仅有5900 人口的瑞士千年古镇来到北京，这座拥有两千多万人口的中国首都——东方名城，是我人生经历的一大飞跃。我爸爸是一位在北京出生长大的小提琴教育家, 上世纪八十年代来到瑞士，我从小就经常和姐姐一起听爸爸讲过很多北京的故事，让我一直对北京充满向往。北京太好了! 有很多好玩儿的地方、很多好吃的东西、非常传奇的历史，真是要什么有什么。北京的国际氛围也非常浓厚，每天都会有很多丰富多彩的活动，让我真切感受到了城市文化的多样化和国际化。北京的传统历史和现代文化像两股巨大的洪流融合在一起，形成了一种独特的京城文化。

与中国社会的深入接触使我逐渐认识到，西方人为什么难以用简单的思维方式来理解中国式的幽默、中国式的思维方式和中国文化的精髓，从而更增强了自己的责任感，要在今后的生活中，为宣传和促进中西方文化的交流和理解尽自己的所能。

精典特刊 《我们记忆中的中国》 这是一本记录着瑞士人在华留学故事、具有时代烙印、承载着半个世纪瑞中友谊的瑞士留华校友纪念册，是一本反映瑞士留华校友学习、生活的纪实文集。你能够透过这本《我们记忆中的中国》，从他们的视角看到中国的变化，感受到一个充满活力的中国。



北京电影学院是一所小而精的高等学府，学习给我带来了很多收获，但与在北京学习的其他外国留学生的交流中我发现，北影的教学系统跟规模大的中国高校教学系统不大一样，但针对外国人教授中文的系统很相同。总的来说，经过学习，外国学生们在说、听、写及读方面的讲步非常明显，如果老师们的教学方式更加活跃一些、更加成人化一些将会更好。

在北京的学习经历让我加强了对中国社会的理解和融入，加深了对祖国的亲近感。一开始，我对瑞士和中国的社会差异思想准备不足，在适应学习及生活环境方面遇到了些因难，比如1) 人们说话的语气比较生硬，或者说是不够礼貌；2) 由于接待部门解释不够耐心细致，第一天到学校的时候，很多初到中国、中文理解力很有限的外国学生都有些难以接受和失落。当然，随着时间和深入了解，大家都融入并适应了这种环境和大声（生硬）的说话习惯。

我对北京社会的习俗也经历了从不适应到适应的过程，最终认识到，中国是非常热情好客的民族, 爱好和平、勇于探索、奉献人类，相比之下，西方人对中国人文、社会的了解则非常有限， 而对中国正在进行的伟大历史变革、经济突飞猛进发展，缺乏认识和心理上的准备。面对这种现象，社会迫切需要我们年轻人积极投身于融通中西方文化的工作中，这是历史赋予的使命。

在此感谢中国驻瑞士大使馆教育处为我提供的中国政府奖学金，这个珍贵的机会是我人生中一次非常有意义并取得巨大收获的经历。在北京我不仅更加深入了解到中国社会, 自己也走上了人生一个新的台阶，思想也比过去成熟了。

我会很想念北京这座美丽的城市并期待有机会再返回那里。对于有意要去中国学习的瑞士学生，我建议你们一定要与当地社会深入接触，多了解中国的人文及社会文化，在学习和掌握中文的同时，成为真正意义上的中西方文化交流使者。

北京电影学院短暂的学习生活拉近了我和祖国的距离，加深了我对祖国的感情，从一开始的陌生到现在，我已深深地爱上了北京。

*本文经中国驻瑞士大使馆教育处同意，转载自瑞士留华校友纪念册《我们记忆中的中国》第二辑一书。



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