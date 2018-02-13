此内容发布于2018年2月13日 上午11:45 最后更新 - 2018年2月13日 -11:45

瑞士国际广播电台在当时曾是最有声誉、最受欢迎的广播电台。

(swissinfo.ch)

每年的2月13日是世界广播日。你知道吗？你今天看到的瑞士资讯swissinfo.ch网站，其前身是瑞士国际广播电台。



瑞士国际广播电台(Swiss Radio International SRI) 成立于1935年，至今已有83年历史。

第二次世界大战期间，广播是当时最快最普遍的新闻传播媒介，来自中立国瑞士广播节目曾一度非常受欢迎，瑞士国际广播电台在当时是最有声誉、最受欢迎的广播电台。



世界广播日 瑞士国际广播电台历史 瑞士国际广播电台成立于1935年，至今已有75年历史。 ...

瑞士国际广播电台(SRI)的第一个短波播音室位于伯尔尼市中心的Neuengasse街。1971年，通过短波频率使用9种语言向全世界播放广播节目，除瑞士国家语言(德语、法语、意大利语、列支罗马语)外，还包括英语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语和世界语。



冷战的结束后，卫星技术和信息网络的迅速发展，短波广播跟不上时代的步伐。1999年，瑞广成功转型为今天的瑞士资讯swissinfo.ch网站，并于2004年10月停播了所有语言的短波频道，从而转向网络和多媒体。瑞士资讯中文编辑部成立于2001年9月。



今天，瑞士资讯swissinfo.ch是隶属于瑞士广播电视集团(SRG SSR)的国际服务机构，是瑞士唯一的中文公共服务新闻媒体。从2013年起，瑞士资讯共提供10种语言向世界提供瑞士的新闻资讯，包括英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、日语、中文及俄罗斯语，这些语言覆盖了全世界逾80%的互联网用户。

瑞士资讯swissinfo.ch的总部设在首都伯尔尼，在苏黎世、日内瓦和联邦大厦设有办公机构。



第二次世界大战 瑞士之声 在第二次世界大战期间，广播是瑞士巩固与侨民联系的重要途径。而短波服务处(SOC)的目的在于解释瑞士的对外立场，有时甚至还需要加以辩护。 ...

联合国教科文组织选择2月13日作为世界广播日外部链接，因为这一天是1946年联合国电台成立的纪念日。2011年，联合国教科文组织宣布，将每年的2月13号定为世界广播日，以彰显广播在促进教育及在自然灾害中传播讯息等方面所具有的功能。2012年2月13日是第一个世界广播日，今年是第7个世界广播日，主题为“广播与运动”。

瑞士资讯swissinfo.ch

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