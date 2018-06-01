此内容发布于2018年6月1日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月1日 -09:00

瓦莱州阿尔卑斯山脉的滑雪场内常常举行大型国际滑雪比赛。

(Keystone)

瑞士申办奥林匹克冬季运动会前路如何？6月10日全民公投日这一天，锡永市和瓦莱州的选民将就此进行投票。要知道，这已经是当地50年来第4次为申办奥运投票了。就此话题，瑞士资讯swissinfo.ch在锡永(Sion)和蒙泰(Monthey)进行了街头采访。

投票宣传战进行得如火如荼，反对申奥一方的势头看来更劲：一个月前的投票预测结果中，支持及反对阵营还是势均力敌；但到了5月末，Sotomo/RTS(瑞士法语广播电视)的网上民调结果则显示，持反对态度的选民比例占到58%。可以确定的是，针对申奥议题，瓦莱州的绝大多数选民-无论支持还是反对-心意已决。在最新投票预测结果出炉之前，瑞士资讯记者在街头巷尾随机采访了一些当地人-只是倾听个人意见，无意体现整体民意。

在6月10日投票日这一天，需要选民定夺的关键问题在于是否同意该州动用1亿瑞郎作为运动会的运作资金。如果选民说不，项目便到此为止。即使议案通过，申办项目也并非大功告成：2019年秋，瑞士组委会还必须与其他申办国的7个/组候选城市(Sion、Graz、Calgary、Cortina/Milan/Turin、Sapporo、Stockholm及Erzurum)展开角逐，只有脱颖而出赢得国际奥委会的信任，冬奥之梦方能成真。很有可能，选民在此之前己经会给出“预审结果”。

毫无疑问，光靠1亿瑞郎可办不成奥运。2026锡永奥运组委会的财务总监向瑞士法语电视台(RTS)透露，筹办赛事所需的全部资金高达24亿瑞郎。如果瓦莱州选民通过冬奥议案，瑞士联邦表示愿赞助近10亿款项(还待联邦议会审议通过)。而此次奥运申办共涉及瑞士四个州 ：瓦莱、弗里堡、伯尔尼及沃州。

反对申办奥运的选民担心预算超支。人们认为，对瓦莱这样一个财政薄弱的州来说，把钱投到修路、建医院和支持社会保障比承办奥运来得更为实在。此外，尽管《奥林匹克2020日程》(英、法)外部链接已经出台，这些选民对国际奥委会依然缺乏信任。

而支持申办冬奥的人们则主要强调三点：首先，奥运会对提高当地国际知名度、发展旅游业有着重要作用；其次，冬奥会承办工作将遵守“现有建筑最大化利用，新建工程数量最小化”的宗旨；另外，大型体育赛事的举办将赋予周边领域发展的生机。



如果选民说不 瑞士是一个被视作冬季运动天堂的国家，瑞士运动员在很多项目中的竞技水平可谓世界顶尖。不过，这里从1948年至今，就没再举办过冬奥会。9次申奥议案一次次“夭折”在全民公决中：1963年在锡永，几年后在伯尔尼及苏黎世，1980及1986年在格劳宾登州，1988年在洛桑，2002年在伯尔尼，2013及2017年再次于格劳宾登州。至于瓦莱州的省会城市锡永，本次申奥议案已是其50年内的第4次尝试了。 1970年，在1976冬奥申办竞标中，锡永在第三轮投票中仅以9票之差惜败于美国城市丹佛。1995年，在2002年冬奥申办角逐中，锡永又一次不及美国的竞争城市盐湖城，失去成为东道主的机会。1999年，原被视为申办大热门的锡永竟意外地以36：53票输给意大利都灵，再次与承办冬奥失之交臂。 信息框结尾

6月10日，瓦莱州民将分成两个阵营

(Keystone)

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(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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