此内容发布于2018年3月13日 上午10:59 最后更新 - 2018年3月13日 -10:59

2010年上海世博会瑞士馆中，斯沃琪手表的展台可谓五彩斑斓。

(Keystone)

瑞士(Swiss)+手表(Watch)=斯沃琪(Swatch)，今天看来，这一逻辑公式底气十足、顺理成章。其实，斯沃琪手表最懂得用低姿态赢得青睐，创始人尼古拉斯·海耶克(Nicolas George Hayek)在创牌初期曾对品牌名称做过另一番解释：第二(Second)+手表(Watch)=斯沃琪(Swatch)。一生戴一块经典手表的你，不妨换换口味，试试这样一块“Second Watch”。

海耶克-这位数学、物理学出身的黎巴嫩裔瑞士企业家-从机械铸造业起步，却成为钟表业史上的传奇人物。一切都源于他灵敏的市场嗅觉和超群的创新魄力。上世纪80年代，瑞士传统钟表业被电子表浪潮冲入谷底，瑞士钟表的世界市场份额被香港、日本超越，后面还有台湾、中国和韩国在紧追不舍。

正应了那句被西方企业家推崇的“中式危机论”，危险就是与机遇并存。海耶克就是那个在危险中为瑞士钟表业找到机遇的人。

整整35年前-1983年3月，经过美国市场的试水后，第一批斯沃琪手表正式登陆瑞士：12款价位在40-50瑞郎之间的塑料大盘时装腕表颠覆了人们对手表的想象：塑料表带、塑料表盘、轻便时尚、亲民价廉。

因为价位低，所以不需要经典，可以尽情开炫：一问世，斯沃琪就以出新出奇的“性子”，妥妥地把住了时尚追随者的脉搏。1988年，5岁的斯沃琪庆祝了品牌第5千万块手表的诞生。次年，海耶克创建的SMH集团成为世界第一大钟表制造商。

2003年，品牌20周年庆时，其市场部副经理一语道出斯沃琪的魅力所在：“斯沃其手表虽然20岁了，但它将永远是斯沃琪家庭中的一个充满逆反的孩子。”



说我逆反？我给你来点儿更叛逆的！2004年，斯沃琪手表性爱主题的新款上市，圆糯的小兔子“活活被”当成了性爱指南的模特...

随着“年龄的增长”，斯沃琪的设计更加多元和包容：清新、戏谑、文雅、呆萌... 2008年，借斯沃琪进入瑞士市场25周年之际，瑞士资讯swissinfo.ch回顾了斯沃琪往年的经典款：

2010年6月28日，斯沃琪集团创始人尼古拉斯·海耶克工作时心脏病发作，在办公室猝然离世。那个嘴上永远叼着雪茄，双腕永远戴满手表，精力永远充沛，办事永远高调的老海耶克，连去世给人留下的都是惊叹号。

虽然灵魂人物突然去世，但斯沃琪集团绝非后继无人。早在2002年，老海耶克便把集团总裁的位子交给儿子尼克·海耶克(Nick Hayek)。小海耶克同样爱抽雪茄，同样气质不羁，而他要面对的市场环境也同样富于挑战。他是不是和当年老海耶克一样能够逆境崛起呢？



斯沃琪集团：前路危机四伏 作者： Pierre-Francois Besson 上周四钟表业状元斯沃琪集团公布了2010年创纪录的销售业绩。然而法国派驻日内瓦的该行业专业记者格里高利·庞斯指出，尽管集团再创佳绩，但未来仍然充满挑战。 庞斯在一份面向钟表业界人士发行的国际性行业半月刊物担任主编。他还是日内瓦钟表大奖(Grand prix d’horlogerie de ...

可以肯定的一点是：和80年代不同，在小海耶克的时代，中国市场对斯沃琪来说举足轻重，每次市场起伏都能牵动集团-乃至整个瑞士钟表业-那根最敏感的神经。

瑞士资讯swissinfo.ch

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