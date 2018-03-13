瑞士(Swiss)+手表(Watch)=斯沃琪(Swatch)，今天看来，这一逻辑公式底气十足、顺理成章。其实，斯沃琪手表最懂得用低姿态赢得青睐，创始人尼古拉斯·海耶克(Nicolas George Hayek)在创牌初期曾对品牌名称做过另一番解释：第二(Second)+手表(Watch)=斯沃琪(Swatch)。一生戴一块经典手表的你，不妨换换口味，试试这样一块“Second Watch”。
海耶克-这位数学、物理学出身的黎巴嫩裔瑞士企业家-从机械铸造业起步，却成为钟表业史上的传奇人物。一切都源于他灵敏的市场嗅觉和超群的创新魄力。上世纪80年代，瑞士传统钟表业被电子表浪潮冲入谷底，瑞士钟表的世界市场份额被香港、日本超越，后面还有台湾、中国和韩国在紧追不舍。
正应了那句被西方企业家推崇的“中式危机论”，危险就是与机遇并存。海耶克就是那个在危险中为瑞士钟表业找到机遇的人。
整整35年前-1983年3月，经过美国市场的试水后，第一批斯沃琪手表正式登陆瑞士：12款价位在40-50瑞郎之间的塑料大盘时装腕表颠覆了人们对手表的想象：塑料表带、塑料表盘、轻便时尚、亲民价廉。
因为价位低，所以不需要经典，可以尽情开炫：一问世，斯沃琪就以出新出奇的“性子”，妥妥地把住了时尚追随者的脉搏。1988年，5岁的斯沃琪庆祝了品牌第5千万块手表的诞生。次年，海耶克创建的SMH集团成为世界第一大钟表制造商。
2003年，品牌20周年庆时，其市场部副经理一语道出斯沃琪的魅力所在：“斯沃其手表虽然20岁了，但它将永远是斯沃琪家庭中的一个充满逆反的孩子。”
斯沃琪集团庆祝斯沃琪手表二十周年纪念日。斯沃琪手表在80年代所带来的效益在很大程度上拯救了瑞士的手表业。 时装表成为来自远东的廉价的石英表强大竞争对手。 斯沃琪表于1983年3月1日打入市场。初期只有12个款式，价格在39至50瑞郎之间。 ...
说我逆反？我给你来点儿更叛逆的！2004年，斯沃琪手表性爱主题的新款上市，圆糯的小兔子“活活被”当成了性爱指南的模特...
瑞士钟表巨头斯沃琪(Swatch)日前在纽约著名的时代广场竖起了一个令游人脸红的广告牌。这块在西45街拐角处出现的广告牌上是一个巨大的斯沃琪手表，表盘上印着6对可爱的小白兔，可是每对兔子都摆出了X级的性爱姿势，配以广告语“摸摸你的Swatch，挑挑你的体位”，简直绝了！ ...
随着“年龄的增长”，斯沃琪的设计更加多元和包容：清新、戏谑、文雅、呆萌... 2008年，借斯沃琪进入瑞士市场25周年之际，瑞士资讯swissinfo.ch回顾了斯沃琪往年的经典款：
2010年6月28日，斯沃琪集团创始人尼古拉斯·海耶克工作时心脏病发作，在办公室猝然离世。那个嘴上永远叼着雪茄，双腕永远戴满手表，精力永远充沛，办事永远高调的老海耶克，连去世给人留下的都是惊叹号。
瑞士钟表业的先锋人物、世界最大的钟表集团-斯沃琪的创始人尼古拉斯G哈耶克(Nicolas G.Hayek)本周一因心力衰竭在办公室中去世，享年82岁。 “哈耶克是在他最爱的斯沃琪集团工作时毫无征兆”地去世，斯沃琪集团在周一(6月28日)晚发布通告表示。 ...
专权、乐于结识名人美女，强有力-斯沃琪集团创始人的传奇。 中国人眼中的斯沃琪只是来自瑞士的时尚手表；而瑞士人眼中的斯沃琪和其创始人海耶克，则是一个传奇。 海耶克挽救了瑞士钟表业，他爱出风头，不同于瑞士人的低调，他的雪茄、他和美女代言人……
虽然灵魂人物突然去世，但斯沃琪集团绝非后继无人。早在2002年，老海耶克便把集团总裁的位子交给儿子尼克·海耶克(Nick Hayek)。小海耶克同样爱抽雪茄，同样气质不羁，而他要面对的市场环境也同样富于挑战。他是不是和当年老海耶克一样能够逆境崛起呢？
作者： Pierre-Francois Besson
上周四钟表业状元斯沃琪集团公布了2010年创纪录的销售业绩。然而法国派驻日内瓦的该行业专业记者格里高利·庞斯指出，尽管集团再创佳绩，但未来仍然充满挑战。 庞斯在一份面向钟表业界人士发行的国际性行业半月刊物担任主编。他还是日内瓦钟表大奖(Grand prix d’horlogerie de ...
作者： Ralph Atkins，《金融时报》
对于瑞士制表商来说，时机来得刚刚好。就在钟表行业和珠宝行业需要支持以待复苏之时，恰逢瑞士法郎汇率走低。 瑞士法郎最近持续贬值：六月中旬欧元兑瑞法汇率为1.08，八月末则为1.14。这为瑞士钟表销售燃起了希望，在全球奢侈品行业广泛复苏的大背景之下，瑞士钟表有望迎头赶上。 ...
可以肯定的一点是：和80年代不同，在小海耶克的时代，中国市场对斯沃琪来说举足轻重，每次市场起伏都能牵动集团-乃至整个瑞士钟表业-那根最敏感的神经。
作者： Samuel Jaberg
2013年，由于中国经济增长减缓和中国政府实施反腐政策，瑞士钟表对中国的出口受到影响。世界最大的钟表贸易会-瑞士巴塞尔世界钟表珠宝博览会(Baselworld)即将举行-此时，业内专家希望传达出稳定人心的讯息。 ...
斯沃琪是一款最接近民众的瑞士品牌手表，在中国也可谓家喻户晓，斯沃琪的中国CEO是一位精明强干的台湾女士-陈素贞女士，她刚刚获得中国瑞士商会的“第三届年度最佳首席执行官奖”。 ...
瑞士资讯swissinfo.ch
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