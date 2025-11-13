COP30召开 世卫组织秘书长：气候危机就是健康危机

（法新社日内瓦12日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天强调，气候危机就是健康危机，此刻正是在联合国气候峰会就健康问题展开正式磋商的时候。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席在巴西贝伦（Belem）召开的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）时呼吁，关于气候变迁的讨论应更重视健康议题。

谭德塞也在日内瓦举行的记者会谈到，健康是推动气候行动最具说服力的理由，却长期在气候磋商中受到忽视。

他说道：「说服人们紧急采取行动保护自身或子女的健康，远比说服他们保护冰川或生态系要容易得多。两者都很重要，但前者更与人们息息相关。」

谭德塞表示，明天是COP30的健康日，届时东道主巴西将公布以健康为重点的气候变迁适应计画，包含协助各国强化卫生体系、因应健康所受影响的行动方案。

他强调：「气候危机就是健康危机。」

世卫组织的环境与气候变迁主管柯雷屈（Rudiger Krech）也指出，尽管在COP会议上看到许多健康相关讨论，但尚无磋商健康议题的正式场合。

柯雷屈说：「现在是时候让健康成为正式磋商议题，我们希望在（明年的）COP31看到此事成真。」