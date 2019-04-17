说起Orell Füssli在瑞士无人不知，无人不晓。500年前靠印刷圣经为生，现在因为印钞票而驰名。

瑞士新版纸币就在Orell Füssli印刷。 (Dominic Büttner / Orell Füssli Verlag)

当西班牙水手为王室征服新大陆的时候，瑞士苏黎世开始了宗教改革的浪潮。1519年一位名叫Christoph Froschauer的人在苏黎世接手了一家小印刷厂，而新教思想就从这里传播出去。他靠印刷圣经为这个存活至今的企业奠定了基础。

宗教改革家Huldrich Zwingli的苏黎世圣经就是在Orell Füssli Holding的第一家印刷厂印刷出来的。

(Keystone)

Orell Füssli印刷厂受瑞士央行委任负责印刷瑞士纸币，如今已俨然成为安全印刷领域的翘楚。需要高级防伪技术的瑞士护照也在这里印刷。地图、海报和信用卡目前已经不在该企业的服务范围之内。

几百年不变的是，Orell Füssli依然在印刷书籍。创建人Froschauer直至生命结束共出版了700多本书，如今在该出版社的网站上，共能找到800本书籍的名单。Orell Füssli出版社在全瑞士德语区共有35个分社，除了书籍之外，还生产游戏、视频和其他纸制品。









(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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