瑞士15-64岁居民中，84.2%有一份工作，但并不是每个人都天天上班。 (© Keystone / Gaetan Bally)

一名全职工，每周上5天班，在瑞士也不例外。瑞士就业率为84.2%，但选择兼职工作(瑞士联邦统计局将“兼职员工”界定为工作额度低于90%的在岗职员)的人却占很大比例，但是每三个瑞士人中就至少有1人，不用从周一到周五天天上班，

根据瑞士联邦统计局于本周四(4月24日)公布的《2018年度瑞士劳动力市场调研》(Swiss Labour Force Survey 2018)结果显示，瑞士超过三分之一人不全职工作，在全欧洲只有荷兰人的这一比例高过瑞士。

如果只计算全职工，那么瑞士的就业率约为75%。



回溯2018年，在瑞士年龄介于15岁至64岁的居民中，84.2%的人为职场受聘在岗员工，与2010年相比，就业率增幅高达2.9%。反观欧盟成员国，只有冰岛的就业率略胜瑞士一筹。



女性就业率较于男性略为逊色，然而这一男女差距正在逐渐消失。2018年瑞士女性就业率为79.9%，比男性低8.6个百分点。2010年，瑞士女性的就业率尚比男性低12%。

女性就业率增加的原因在于瑞士女性当妈妈后，告别职场的人数在减少。2010年三分之二25-54岁拥有4岁以下孩童者，出去工作；而2018年这一数据已经增加到四分之三。

而父亲们虽然不会因添加了家庭成员而离开工作岗位，然而越来越多的男性当了爸爸之后，会减少工作份额。在过去的8年里，育有4岁以下孩子的瑞士男性，不全职工作的比例增加了5.3%，上涨到14.1%。





sda-ats/swissinfo.ch/xy

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