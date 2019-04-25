瑞士15-64歲居民中，84.2%有一份工作，但並不是每個人都天天上班。 (© Keystone / Gaetan Bally)

一名全職員工，每週上5天班，在瑞士也不例外。瑞士就業率為84.2%，但選擇兼職工作(瑞士聯邦統計局將“兼職員工”界定為工作額度低於90%的在職人員)的人卻佔很大比例，但是每3個瑞士人中就至少有1人，不用從週一到週五天天上班。



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根據瑞士聯邦統計局於本週四(4月24日)公佈的《2018年度瑞士勞動力市場調研》(Swiss Labour Force Survey 2018)結果顯示，瑞士超過三分之一人不全職工作，在全歐洲只有荷蘭人的這一比例高過瑞士。



如果只計算全職工，那麼瑞士的就業率約為75%。



回溯2018年，在瑞士年齡介於15歲至64歲的居民中，84.2%的人為職場受聘在職員工，與2010年相比，就業率增幅高達2.9%。反觀歐盟成員國，只有冰島的就業率略勝瑞士一籌。



女性就業率較於男性略為遜色，然而這一男女差距正在逐漸消失。 2018年瑞士女性就業率為79.9%，比男性低8.6個百分點。 2010年，瑞士女性的就業率尚比男性低12%。



女性就業率增加的原因在於瑞士女性當媽媽後，告別職場的人數在減少。 2010年三分之二25-54歲育有4歲以下孩童者，出去工作；而2018年這一數據已經增加到四分之三。



而父親們雖然不會因增加了家庭成員而離開工作崗位，然而越來越多的男性當了爸爸之後，會減少工作份額。在過去的8年裡，育有4歲以下孩子的瑞士男性，不全職工作的比例增加了5.3%，上升到14.1%。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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