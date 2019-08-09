今年5月19日，阿兰·德龙因其辉煌的职业生涯，而被授予戛纳国际电影节“荣誉金棕榈奖”。

(Keystone / Guillaume Horcajuelo)

曾因扮演佐罗而家喻户晓、且享有“影坛第一美男子”美誉的法国男影星阿兰·德龙(Alain Delon)，继数周前因中风和轻微脑溢血在法国接受手术治疗、后转院至瑞士接受后续治疗，目前正在逐渐康复中。



阿兰·德隆的长子安东尼·德龙(Anthony Delon)于本周四(8月8日)接受法新社(AFP)采访时表示，据医生团队介绍，其父亲的生活机能已恢复到“健全”状态，且病情稳定。



“他在(法国巴黎的)皮提耶-萨尔佩特里尔医院(Pitié-Salpêtrière)接受了手术治疗，并且在那家医院的重症监护室里度过了三周。我的弟弟、 妹妹以及我的母亲娜塔莉-全家人都轮流陪护在他的病床边，”安东尼·德龙表示。



“按照医生所说，他的生活机能目前是健全的，他的病情也已经稳定了下来。他已经转院到瑞士，在一家医院里静静地休息。我的妹妹眼下定居于瑞士，所以她正密切关注父亲的恢复情况，并且能及时告诉我们父亲(病情)每天的进展。”



今年6月中旬，阿兰·德龙的随行人员向外界透露，这位法国影坛传奇人物“因晕眩和轻微头痛”而入院巴黎美国医院(the American Hospital)接受治疗。



就在早先5月19日，这位今年已达83岁高龄的法国电影明星从同为演艺圈人士-其女儿阿诺仕卡·德龙(Anouchka Delon)手中，接过了第72届戛纳国际电影节“荣誉金棕榈奖”的璀璨奖杯。



swissinfo.ch/AFP

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