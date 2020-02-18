拉脱维亚-美国籍导演Yana Ross执导的剧作-契诃夫的《樱桃园》中的一幕演出场景，这是苏黎世剧院首批采用随场英文字幕的剧作中的一部作品。 (Zoé Aubry)

苏黎世剧院近日为所有演出剧目提供了随场英文字幕，以期满足大量潜在外籍观众的需求，并且将其文化辐射影响力，拓展至使用德语以外语言的群体。



在德语世界里，苏黎世剧院(Schauspielhaus Zurich)堪称最富盛名的剧院之一，从贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)到克里斯多托夫·马塔勒(Christoph Marthaler)等诸多最出类拔萃的剧作家和导演，均在这方舞台上上演过自己的作品。



“然而，由于受到语言的限制，那些再次上演的经典佳作无法让更多的观众共享，毕竟德语并不是完全意义上的国际通用语言，”该剧院资金筹募与业务发展总监Barbara Higgs表示，她同时也兼任剧院随场唱词的字幕工作，在剧目演出过程中，字幕往往会呈现在舞台台口上方及两侧，而非舞台下方。



事实上，这家剧院早在数年前曾一度尝试过提供唱词的英文字幕，直至2019年9月，经尼古拉斯·斯德曼(Nicolas Stemann)执导的歌德巨作《浮士德》第一部配以英文字幕在此上演，一时间好评如潮，苏黎世剧院才决定，自此将英文唱词字幕正式纳入演出环节。



外籍观众的潜力可不容小觑：苏黎世市的常驻居民来自170个国家，37%的职场人士常用工作语言为英语。不仅如此，在这些外来移民中，相当大一部分的居民为高收入人士。



字幕带来的艺术挑战



对电影院来说，提供对白字幕非常简单：拿到电影脚本，将其翻译成另一种语言，然后附加到赛璐珞(用来制作电影胶片的可塑性树脂材料)、或者是现如今更普及的数字电影档案上。但反观剧院，则会成为一项耗时颇长的工作，因为唱词字幕直到一部剧作的演出季彻底落幕才能结束。



Sinikka Weber(右)和一名技术人员在剧目排演之前调试字幕显示软件。 (Eduardo Simantob)

“首先，是剧本的翻译工作。不过，你得特别细致谨慎，深思熟虑。比方说，近期我们刚刚上演了一部由诺贝尔文学奖得主约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)的史诗巨作《愤怒的葡萄》(Grapes of Wrath)改编而成的剧作。我们拿到的剧本是德语版的，因此，我们必须拿着它去和原作书籍进行逐字逐句地对照，从而在随场英文字幕中尽可能地采用斯坦贝克的原始措辞，”苏黎世剧院唱词字幕操作的负责人Sinikka Weber解释道。





一组译者一旦完成了英文版字幕翻译工作，随之而来的便是如何将其有条不紊地穿插进舞台演出场景中这一技术性问题。由Weber带领的一支七名专业人士组成的团队，会在每场剧目演出过程中，现场轮流移换字幕幻灯片。他们必须亦步亦趋地紧跟台上演员们的每一次呼吸步调，并随时警惕演员们随性而起的即兴创作和偏离原有剧本的台词失误。



+ Sinikka Weber与拉脱维亚-美国籍导演Yana Ross探讨唱词字幕所带来的艺术挑战(英)外部链接

开幕！和演员一样，字幕操作员也需要参与彩排，以便熟悉每位演员的一举一动。 (Sinikka Weber)

苏黎世剧院为唱词字幕斥资约10万瑞郎购置了相关设备，其中包括投影仪、LED显示屏以及剧院内部五个演出舞台的硬件设施。然而仅2019年9月下旬到2019年底短短一个季度，在剧目英文字幕上的花销就超过了20万瑞郎，除了购置硬件，每部剧本的翻译费用和人工费都耗资不菲。



Barbara Higgs解释道，平均每部剧目会安排25场次左右的演出，仅单独制作和随场提供英文字幕这一项工作，就会花费约1.6万瑞郎。多亏有了汉斯·英姆霍尔茨基金会(Hans Imholz Foundation)和国际音乐艺术基金会(International Music & Art Foundation)提供赞助，苏黎世剧院才能最终负担得起这笔费用。



大众的热望



在过去数月的实际操作过程中，Barbara Higgs认为，苏黎世剧演出剧目唱词英文字幕的呈现，取得了巨大成功。



“很多外国人、外籍留学生和游客，都对我们提供的全新英文字幕服务赞不绝口，”她介绍道。而即便是在苏黎世剧院内部，唱词英文字幕的出现，也不断填补着空白：该剧院开始相继接待数位来自世界各地、目前暂居于苏黎世的杰出艺术家，其中既有剧作家和导演，也不乏知名歌剧演员。Higgs表示，现在，他们能亲眼见证，并且了解他们的同行具体在从事哪些艺术创作。



“最终，我在苏黎世剧院找到了新的归宿，”一位来自中国的博士留学生感慨道。她是“苏黎世剧院爱好者苏黎世聚会群组”(Schauspielhaus Theatre Lovers Zurich Meetup group，英)外部链接的成员，这个目前拥有148位成员的群组还在不断增员、成长。



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