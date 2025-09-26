FBI前局长柯米遭起诉 恐面临5年徒刑

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普正加大对政敌采取法律报复，美国媒体今天报导，前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）已遭两项刑事罪名起诉，最高面临5年徒刑。

几天前，川普才采取极不寻常的举动，公开敦促司法部长邦迪（Pam Bondi）对柯米及其他被他视为敌对者的人士采取行动。

柯米被控在调查俄罗斯是否干预2016年总统大选，以及川普是否与俄国共谋一案中，做出不实陈述并妨碍司法。

川普对柯米遭起诉一事表示欢迎，称柯米是「这个国家有史以来最恶劣的人类之一」。

根据几天前才获川普任命的联邦检察官哈利根（Lindsey Halligan）说法，柯米一旦定罪，最高将面临5年徒刑。哈利根曾是川普的私人律师，但过去没有担任检察官的经验。

司法部宣布柯米犯下「重罪」的指控时，邦迪透过声明表示：「没有人能凌驾于法律之上。」

现任FBI局长巴特尔（Kash Patel）说：「长久以来，过去腐败的领导阶层及其共犯将联邦执法单位武器化。」

他表示：「这种执法政治化的现象，在『通俄门骗局』期间最为明目张胆。这是历史上可耻的一页，我们将持续调查并揭露真相。」

哈利根在川普的庞大压力下工作，因为本案核心，也就是柯米在国会证词的5年追诉期时效，即将于本月30日到期。

前任维吉尼亚东区联邦检察官希伯特（Erik Siebert）上周辞职后，哈利根被任命接下这个备受瞩目的职位。

传出希伯特辞职前曾告知司法部高层，没有足够证据起诉柯米或纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）。

与其他几位民主党官员一样，詹乐霞被川普亲信、联邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局长普尔特（Bill Pulte）指控伪造抵押贷款申请文件。