Fed主席遴选近尾声 贝莱德集团高层主管里德受瞩目

2 分钟

（法新社达沃斯21日电） 美国总统川普今天指出，贝莱德集团（BlackRock）全球固定收益投资长里德（Rick Rieder）是一位「非常令人印象深刻」的候选人。川普遴选新任联邦准备理事会（Fed）主席的程序已接近完成。

川普在瑞士达沃斯（Davos）出席「世界经济论坛」（WEF）时接受财经新闻媒体CNBC访问表示，接替现任联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的最终人选「都很不错」。

川普说：「我认为我们大概只剩三位，但其实只剩两位。而在我心里，可能只剩下一位了。」

外界普遍认为，竞逐人选已缩减至四人，即白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）、前联准会理事华许（Kevin Warsh）、联准会理事华勒（Christopher Waller），以及贝莱德集团的里德。

然而川普最近几天已释出讯号，希望哈塞特继续留在国家经济会议（NEC）。

川普告诉CNBC，哈塞特「在电视上表现得不错」。

川普表示：「老实说，我其实喜欢让他留在原来的位置上。」此言暗示哈塞特可能已不在考虑之列。

不过，在被问及其他候选人时，川普表示，里德和华许都是不错的人选。

此外，他再度抨击鲍尔，称鲍尔在调整利率上「总是太慢」。（编译：徐睿承）