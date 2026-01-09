ICE探员击毙女子引哗然 白宫称美国执法面临「有组织的攻击」

（法新社明尼阿波利斯8日电） 美国移民暨海关执法局（ICE）探员昨天在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）击毙37岁女子古德（Renee Nicole Good），引发哗然，白宫今天表示，美国执法机关面临「有组织的攻击」。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）告诉媒体：「明尼苏达州昨天发生的死亡事件是一股更大规模、带有恶意的左翼运动造成，这股运动已蔓延全国，我们勇敢的联邦执法人员正遭受有组织的攻击。」

古德昨天头部中弹不治，当时她在ICE探员靠近她的车辆时试图驾车离开，探员朝她开枪。美国总统川普与高阶官员声称古德企图害死ICE探员。

川普告诉「纽约时报」：「我不希望看到有人被枪击，也不希望看到有人尖叫后还试图冲撞警方。」

美国副总统范斯（JD Vance）在未提供证据的情况下表示，古德是反ICE的「更广泛左翼网络」一员，并坚称探员的行为是「自卫」。白宫宣称美国执法遭受组织性攻击，对枪击事件的说法遭到明尼苏达州官员驳斥，指称联邦执法人员反而让街头变得更加危险。

抗议群众今天在明尼阿波利斯与执法人员爆发冲突，他们高喊反ICE口号。配备胡椒弹与催泪瓦斯的联邦移民官员将多名抗议人士压制在地。