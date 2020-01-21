瑞士在為期四天在東部小城達沃斯舉辦的世界經濟論壇(WEF)年會安保工作上花銷幾何？成為世界經濟論壇合作夥伴或會員的費用是多少？世界經濟論壇預備慶祝其在這個瑞士山間度假勝地年度盛會50週年之際，讓我們來回答您最關心的問題。



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1. 世界經濟論壇是什麼？

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世界經濟論壇(World Economic Forum)外部链接是一個總部設在日內瓦的非營利性基金會，由一項私人國際倡議於1971年發起並推動運營。

論壇的合作夥伴和會員為該組織的各種活動提供經費-根據論壇最新發布的年度報告所提供的數據，其繳納的費用總計超過3億瑞郎-並互相交流經驗，共同應對世界各地面對的多種問題。

主要年會於每年1月在瑞士東部山間度假勝地達沃斯舉行。今年是世界經濟論壇第50屆年會，年會將於1月21日至24日舉行。



2. 合作夥伴和會員都是誰？ 信息框结尾

論壇的合作夥伴社區由100家大型跨國企業組成，例如ABB、雀巢(Nestlé)、巴克萊資本(Barclays)、瑞信(Credit Suisse)、德勤(Deloitte)、德意志銀行(Deutsche Bank)和谷歌(Google )等。它們參與議程的決定，並提供主要資金。它們為世界經濟論壇年度預算所提供的經費，總計超過2.4億瑞郎。



據世界經濟論壇透露，旗下會員約為1200家企業，包括世界上規模最大的1000家企業，它們每年所繳納的會籍費總計逾2700萬瑞郎。



3. 參加達沃斯論壇的費用是多少？

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世界經濟論壇由諸多商界領袖提供資助，由他們掌舵的企業所創造的往往高達逾50億瑞郎。這些商業領袖每年向世界經濟論壇繳納的會員費在6萬到60萬瑞郎不等。



絕大多數類型的年度會員資格，包括了向公司總裁、首席執行官或董事提供前往達沃斯參與世界經濟論壇年會的機會。不過，如果希望受邀參會，他們還需額外支付約2.5萬瑞郎的入場費。

4. 那麼其他與會者呢？

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世界經濟論壇以外的政府代表和其他重要角色-譬如各界名流、新聞記者、宗教領袖以及活動家，也會受邀赴達沃斯參會。

5. 瑞士向達沃斯年會提供哪些支持？

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瑞士作為東道主，每年由當年輪值的瑞士總統為世界經濟論壇年會主持開幕式。今年將由瑞士總統西蒙奈特·索馬魯嘎(Simonetta Sommaruga)主持。

瑞士政府相信，達沃斯論壇是“瑞士的一項重要盛會”，在瑞士境內為各界要人提供了獨特的機遇，讓他們能夠會面並就全球問題與解決方案交換看法。

在這種背景下，瑞士承擔著世界經濟論壇絕大部分安保費用。



6. 達沃斯年會的安保總體支出有多少?

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為確保年會期間的地面與空中安全，國防部可動用多至5000名工作人員，以及約3200萬瑞郎的預算，這筆資金則來源於常規國防預算。接受正規軍事訓練的瑞士在役軍人或飛行員，提供了絕大部分人力支持。



為達沃斯年度盛事所準備的額外安保費用，固定在900萬瑞郎。這筆開支由瑞士聯邦(340萬瑞郎)、達沃斯所在的格勞賓登州(225萬瑞郎)、兩大度假勝地達沃斯和克洛斯特斯(110萬瑞郎)、以及世界經濟論壇基金會(225萬瑞郎)分攤。



如若因異常情況或恐怖事件、其他重大威脅等特殊原因而造成安保費用(英)外部链接超支，那麼屆時，瑞士聯邦政府會同意介入，並願意接手以承擔絕大部分附加開銷。

7. 為什麼達沃斯年會那麼知名？

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達沃斯年會召集了來自110多個國家的3000多名政界、商界、民間社會、科學界與媒體領導者，共同就全球議程中最息息相關的問題展開討論。世界經濟論壇稱自己致力於“改善世界狀況”。與會者中，女性僅佔22%(根據2019年數據)。



8. 世界經濟論壇給世界帶來什麼重大變化了嗎？

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沒有直接的變化。論壇的使命是促進對話與看法的交流。但它已成為重要會議與倡議的框架。



9. 為什麼它會受人批評？ 信息框结尾

批評人士稱其為一群自稱有良好意願卻只關心推動個人利益、藉此契機在達沃斯私下進行商業合作的“富有商人的俱樂部”。批評者還將世界經濟論壇視為全球化的倡導者，而全球化增加了貧困、破壞了環境。



10. 世界經濟論壇是否會考慮這些批評之聲？

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在當前這個要求企業和政府更富責任感的世界裡，世界經濟論壇正在積極尋求演變。借論壇50週年之際，為實現可持續資本主義，世界經濟論壇創始人-現年81歲高齡的克勞斯·施瓦布(Klaus Schwab)以這樣的一句口號公佈了全新的達沃斯宣言： “一個有凝聚力、可持續發展的世界中的利益攸關方”。

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