瑞士在为期四天在东部小城达沃斯举办的世界经济论坛(WEF)年会安保工作上花销几何？成为世界经济论坛合作伙伴或会员的费用是多少？世界经济论坛预备庆祝其在这个瑞士山间度假胜地年度盛会50周年之际，让我们来回答您最关心的问题。



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1. 世界经济论坛是什么？

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世界经济论坛(World Economic Forum)外部链接是一个总部设在日内瓦的非营利性基金会，由一项私人国际倡议于1971年发起并推动运营。

论坛的合作伙伴和会员为该组织的各种活动提供经费-根据论坛最新发布的年度报告所提供的数据，其缴纳的费用总计超过3亿瑞郎-并互相交流经验，共同应对世界各地面对的多种问题。

主要年会于每年1月在瑞士东部山间度假胜地达沃斯举行。今年是世界经济论坛第50届年会，年会将于1月21日至24日举行。



2. 合作伙伴和会员都是谁？ 信息框结尾

论坛的合作伙伴社区由100家大型跨国企业组成，例如ABB、雀巢(Nestlé)、巴克莱资本(Barclays)、瑞信(Credit Suisse)、德勤(Deloitte)、德意志银行(Deutsche Bank)和谷歌(Google)等。它们参与议程的决定，并提供主要资金。它们为世界经济论坛年度预算所提供的经费，总计超过2.4亿瑞郎。



据世界经济论坛透露，旗下会员约为1200家企业，包括世界上规模最大的1000家企业，它们每年所缴纳的会籍费总计逾2700万瑞郎。



3. 参加达沃斯论坛的费用是多少？

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世界经济论坛由诸多商界领袖提供资助，由他们掌舵的企业所创造的往往高达逾50亿瑞郎。这些商业领袖每年向世界经济论坛缴纳的会员费在6万到60万瑞郎不等。



绝大多数类型的年度会员资格，包括了向公司总裁、首席执行官或董事提供前往达沃斯参与世界经济论坛年会的机会。不过，如果希望受邀参会，他们还需额外支付约2.5万瑞郎的入场费。

4. 那么其他与会者呢？

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世界经济论坛以外的政府代表和其他重要角色-譬如各界名流、新闻记者、宗教领袖以及活动家，也会受邀赴达沃斯参会。

5. 瑞士向达沃斯年会提供哪些支持？

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瑞士作为东道主，每年由当年轮值的瑞士总统为世界经济论坛年会主持开幕式。今年将由瑞士总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)主持。

瑞士政府相信，达沃斯论坛是“瑞士的一项重要盛会”，在瑞士境内为各界要人提供了独特的机遇，让他们能够会面并就全球问题与解决方案交换看法。

在这种背景下，瑞士承担着世界经济论坛绝大部分安保费用。



6. 达沃斯年会的安保总体支出有多少?

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为确保年会期间的地面与空中安全，国防部可动用多至5000名工作人员，以及约3200万瑞郎的预算，这笔资金则来源于常规国防预算。接受正规军事训练的瑞士在役军人或飞行员，提供了绝大部分人力支持。



为达沃斯年度盛事所准备的额外安保费用，固定在900万瑞郎。这笔开支由瑞士联邦(340万瑞郎)、达沃斯所在的格劳宾登州(225万瑞郎)、两大度假胜地达沃斯和克洛斯特斯(110万瑞郎)、以及世界经济论坛基金会(225万瑞郎)分摊。



如若因异常情况或恐怖事件、其他重大威胁等特殊原因而造成安保费用(英)外部链接超支，那么届时，瑞士联邦政府会同意介入，并愿意接手以承担绝大部分附加开销。

7. 为什么达沃斯年会那么知名？

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达沃斯年会召集了来自110多个国家的3000多名政界、商界、民间社会、科学界与媒体领导者，共同就全球议程中最息息相关的问题展开讨论。世界经济论坛称自己致力于“改善世界状况”。与会者中，女性仅占22%(根据2019年数据)。



8. 世界经济论坛给世界带来什么重大变化了吗？

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没有直接的变化。论坛的使命是促进对话与看法的交流。但它已成为重要会议与倡议的框架。



9. 为什么它会受人批评？ 信息框结尾

批评人士称其为一群自称有良好意愿却只关心推动个人利益、借此契机在达沃斯私下进行商业合作的“富有商人的俱乐部”。批评者还将世界经济论坛视为全球化的倡导者，而全球化增加了贫困、破坏了环境。



10. 世界经济论坛是否会考虑这些批评之声？

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在当前这个要求企业和政府更富责任感的世界里，世界经济论坛正在积极寻求演变。借论坛50周年之际，为实现可持续资本主义，世界经济论坛创始人-现年81岁高龄的克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)以这样的一句口号公布了全新的达沃斯宣言：“一个有凝聚力、可持续发展的世界中的利益攸关方”。

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