此内容发布于2016年1月30日 上午11:00 最后更新 - 2016年1月30日 -11:00

当阿尔高州小镇布克斯(Buchs)的厄立特里亚人在教会齐聚一堂，共同庆祝传统基督教节日圣三一主日之际，簇拥的人流把这间教堂挤到近乎爆棚。虽然这些教徒并非归正宗(即改革派教会)成员，而属于东正教信徒，但当地教区仍然愿意把教堂提供给他们使用。这次宗教庆典持续了将近24小时，伯尔尼的摄影师Daniel Rihs用手中的相机，捕捉到这些过目难忘的瞬间。

当Rihs在厄立特里亚人的宗教庆典上不受拘束地穿行于人流之中，透过镜头看着眼前这些自然放松的人，恍惚间，他还以为自己正置身于非洲。这些人是如此落落大方、无拘无羁。只有圣餐期间他才被拒之门外，停止拍摄。此类拍摄禁忌还包括不能拍下红色幕布背后的场景，因为只有较高级别的神职人员才能置身于此。

大多数身居瑞士的厄立特里亚人，都属于东正教的教徒。信奉伊斯兰教(即穆斯林)的厄立特里亚人更倾向于移居到阿拉伯国家，而自由教会的信徒们则大多流亡到瑞士。在祖国厄立特里亚，他们不为当地政府所认可，常常面临着被驱逐的命运。按照来自当地东正教难民的描述，东正教徒们深感国家极权的压制，时常会有批判当地政府的主教和牧师无故失踪。

根据瑞士国家移民事务秘书处统计，2014年大约有2.85万位厄立特里亚人生活在瑞士。2015年，将近1万个厄立特里亚人来此申请难民庇护-这个数字几乎占据了所有在瑞士寻求庇护申请的四分之一。

"极权之地"

关于那个位居非洲之角的小国，人们知之甚少，尤其是其政治和社会方面的信息，往往很难获得可靠的消息来源。继反殖民主义运动之后，它又历经了长达30年的抗争，才得以从埃塞俄比亚脱离出去，最终获得独立。从1993年开始，厄立特里亚才真正成为受国家社会广泛认可的、拥有独立主权的国家。然而，现任总统在国内实现了高度军事化。在联合国公布的2015年人权报告中，将这个国家定义为“极权国家，即通过庞大的国家安全机构控制该国公民”。厄立特里亚政府通过对持不同政见者有系统地进行镇压，以及让公民被迫从事强制性劳役，在国内制造了浓厚的恐怖氛围。



该国公民种族各异，并秉持不同的宗教信仰。作为全国覆盖面最大的两个宗教信仰，基督教东正教派教徒和伊斯兰教徒各占全国宗教信仰民众的45%。

(文：Peter Siegenthaler)

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