在瑞士的一些城市，人口的增長和建築用地的稀缺導致城市建築愈發高聳向天。

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上世紀60、70年代，在移民大量湧入的背景下，高層建築在瑞士經歷了第一個繁榮時期。同樣20年間，美國也築起大約2000座至少10層的高層住宅樓。

近年來，蘇黎世、杜本多夫、楚格、洛桑和巴塞爾是15層及以上高層公寓樓增長最多的地方。尤其是在巴塞爾，這座城市的“天際線”被眾多高層建築顯著抬高。製藥巨頭羅氏集團(Roche)正在修建的、建築高度達到205米的2號樓辦公大樓將於今年年底完工。這將是瑞士建築的“第一高”。

於2015年9月揭幕的羅氏1號辦公樓，當年超過蘇黎世的Prime Tower，贏得“瑞士最高建築”的稱號-這一記錄保持了將近4年時間。

去年11月底，羅氏集團還展示了由建築師赫本佐格(Herzog)和德·梅隆(de Meuron)設計的4棟新研究大樓設計，其中最高的一座將有114米高。該建築群將於2023年底在1號和2號樓附近建成。

並非每個瑞士人都對不斷上升的城市天際線感到歡欣。比如，2019年12月中旬，臨近巴塞爾的德國慕尼黑市政府批准了在前Spengler紡織廠所在地建造高層建築的項目。可是，一個兩黨聯合委員會發起了反對建設計劃的公投。如果委員會在1月中旬前收集到500個有效簽名，那麼選民將決定此項目的命運。

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