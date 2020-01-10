在瑞士的一些城市，人口的增长和建筑用地的稀缺导致城市建筑愈发高耸向天。

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上世纪60、70年代，在移民大量涌入的背景下，高层建筑在瑞士经历了第一个繁荣时期。同样20年间，美国也筑起大约2000座至少10层的高层住宅楼。

近年来，苏黎世、杜本多夫、楚格、洛桑和巴塞尔是15层及以上高层公寓楼增长最多的地方。尤其是在巴塞尔，这座城市的“天际线”被众多高层建筑显著抬高。制药巨头罗氏集团(Roche)正在修建的、建筑高度达到205米的2号楼办公大楼将于今年年底完工。这将是瑞士建筑的“第一高”。

于2015年9月揭幕的罗氏1号办公楼，当年超过苏黎世的Prime Tower，赢得“瑞士最高建筑”的称号-这一记录保持了将近4年时间。

去年11月底，罗氏集团还展示了由建筑师赫本佐格(Herzog)和德·梅隆(de Meuron)设计的4栋新研究大楼设计，其中最高的一座将有114米高。该建筑群将于2023年底在1号和2号楼附近建成。

并非每个瑞士人都对不断上升的城市天际线感到欢欣。比如，2019年12月中旬，临近巴塞尔的德国慕尼黑市政府批准了在前Spengler纺织厂所在地建造高层建筑的项目。可是，一个两党联合委员会发起了反对建设计划的公投。如果委员会在1月中旬前收集到500个有效签名，那么选民将决定此项目的命运。

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