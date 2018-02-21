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本周问答(#Wochenfrage) 谁是你心目中的No.1？

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罗杰·费德勒(Roger Federer) 再次登顶世界排名第一，对于多数瑞士人来说，他当然是最棒的，但是在这个宝座上他并不孤单。 

本周，瑞士资讯swissinfo.ch采访了不同的路人，问及他们谁是他们心目中的No.1。对许多人来说，家庭是第一位的；还有一些人还告诉我们，母亲或兄弟排名第一，当然还有自己那位亲爱的。瑞士因其强大的经济成为第一：感谢其首屈一指的巧克力和奶酪。

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