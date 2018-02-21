本周问答(#Wochenfrage) 谁是你心目中的No.1？ 作者： Nora Hesse, Locarno 经济 社会 体育 ... 打印 评论 其他3种语言 其他3种语言 其他3种语言 (de) Was ist Ihre Nummer 1? (fr) Quel est votre numéro un? (it) Chi è il suo numero 1? 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E6%9C%AC%E5%91%A8%E9%97%AE%E7%AD%94--wochenfrage-_%E8%B0%81%E6%98%AF%E4%BD%A0%E5%BF%83%E7%9B%AE%E4%B8%AD%E7%9A%84no-1-/43916214" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年2月21日 下午2:49最后更新 - 2018年2月21日 -14:49 罗杰·费德勒(Roger Federer) 再次登顶世界排名第一，对于多数瑞士人来说，他当然是最棒的，但是在这个宝座上他并不孤单。 本周，瑞士资讯swissinfo.ch采访了不同的路人，问及他们谁是他们心目中的No.1。对许多人来说，家庭是第一位的；还有一些人还告诉我们，母亲或兄弟排名第一，当然还有自己那位亲爱的。瑞士因其强大的经济成为第一：感谢其首屈一指的巧克力和奶酪。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技