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阿尔卑斯山区生活

生物多样性 伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

联邦大厦前的广场今天变成一个大花园

联邦大厦前的广场今天变成一个大花园

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

一大早，这里已经熙熙攘攘来了很多赶集的人。瑞士自然保护组织Pro Natur也出现在这个市场。

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

这种设计可以给昆虫提供更多的生活空间，比如这个类似于矮墙的部分，可以让昆虫和蛇类栖身繁殖。

城市中心的花园

城市中心的花园

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

野生动植物对于生态的作用远远不止人类目前所能看到的。比如，人们经常在春天看到的连翘(Forsythie)虽然漂亮，但是它们对于大自然并没有很大意义。

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

来这里的人个个都是行家。

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场
模拟一个自然花园

模拟一个自然花园。图恩(Thun)一家自然花园学校利用这个市场招募学徒，让更多的年轻人了解大自然学科。

模拟花园中，树上栖息着各种鸟类和蝴蝶。

模拟花园中，树上栖息着各种鸟类和蝴蝶。

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场
伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

植物花卉的真爱粉

西红柿苗

这样一棵西红柿苗就能结出30-40个果实

一个非常罕见的野生黄边胡蜂蜂巢

这是一个非常罕见的野生黄边胡蜂蜂巢，并非用来盛装蜂蜜，而只是这种野蜂的家。这个蜂巢是黄边胡蜂用它们的唾液和木屑混合建造而成。(据说7只黄边胡蜂蜂毒可以致死一匹马)

河狸

河狸能在2分钟内将一棵胳膊粗细的树啃倒。它在生态中也起着很重要作用。

用雪绒花制成的各类化妆护肤品

雪绒花是瑞士的国花，它的作用不仅仅只是一种有观赏价值的野生植物。这里是用雪绒花制成的各类化妆护肤品，其有效性同样得到了科学和美容界认证。

野生植物蜂蜜

野生植物蜂蜜

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场
你知道吗？地球上有大约600多种野蜂。

你知道吗？地球上有大约600多种野蜂。

这里不仅是野生植物的市场，也是野生植物爱好者的天堂。

这里不仅是野生植物的市场，也是野生植物爱好者的天堂。

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

每年4月的最后一个周三，瑞士首都伯尔尼的联邦广场就会变成一个大花园，400多种野生植物和150种果蔬的幼苗会这里聚集，而且这些植物均源自瑞士本国。

这一天的早上6点多，多家非营利性自然保护机构、组织、动植物学校以及花园主、园艺商家等摊位就陆续开张了，各类野生植物、水果、香料、花卉、野生动物标本也亮相于此。这个市场由Bio TERRA协会统一协调组织。

随着现代农业生产和工业化，越来越多的昆虫的生活空间被剥夺，从而导致它们渐渐从地球上消失。组织者告诉记者，开办这个市场的意义在于，推广保护生物多样性，唤起人们对人类未来的思考。昆虫和植物作为生态和食物链的环节对人类和大自然有着非常重要的作用和意义。

野蜂目前也处于濒危的边缘，它们虽然不为人类提供蜂蜜，但是它们为生态平衡做着不可限量的贡献：据野生蜂蜜摊位主人称，大自然中60%的植物授粉工作是由野蜂完成的。正如一位花园园艺师傅所说，任何一种生物都直接或间接地对自然、对生态、对食物链产生影响。

他说：“生态平衡还有许多人类未知的领域。蚊子和各类昆虫在食物链中起着重要的作用，如果没有了蚊子和昆虫，鸟类的食物便会减少，鸟类减少，以鸟类为食的动物就受到威胁。。。这种连锁反应总有一天会波及人类。违背自然规律，总有一天是要受到惩罚的。”

所以，保持生物多样性，维护生态平衡，对人类未来有着非常重要的意义。

目前，瑞士电视台一档关于生物多样性的节目正在热播，更进一步的信息请参阅：Mission B (德)外部链接

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