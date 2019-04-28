伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

每年4月的最后一个周三，瑞士首都伯尔尼的联邦广场就会变成一个大花园，400多种野生植物和150种果蔬的幼苗会这里聚集，而且这些植物均源自瑞士本国。



这一天的早上6点多，多家非营利性自然保护机构、组织、动植物学校以及花园主、园艺商家等摊位就陆续开张了，各类野生植物、水果、香料、花卉、野生动物标本也亮相于此。这个市场由Bio TERRA协会统一协调组织。



生物多样性理念 为什么要给蝴蝶和蜘蛛提供栖息地 一只蝴蝶或一只蜘蛛对于大自然来说意味这什么？为什么要给它们提供栖息之地？ 近十年来，史提凡·维亚勒(Stéphane ... 作者： 邵大海 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 法语 (fr) Pourquoi offrir un habitat aux papillons et aux araignées?

随着现代农业生产和工业化，越来越多的昆虫的生活空间被剥夺，从而导致它们渐渐从地球上消失。组织者告诉记者，开办这个市场的意义在于，推广保护生物多样性，唤起人们对人类未来的思考。昆虫和植物作为生态和食物链的环节对人类和大自然有着非常重要的作用和意义。



野蜂目前也处于濒危的边缘，它们虽然不为人类提供蜂蜜，但是它们为生态平衡做着不可限量的贡献：据野生蜂蜜摊位主人称，大自然中60%的植物授粉工作是由野蜂完成的。正如一位花园园艺师傅所说，任何一种生物都直接或间接地对自然、对生态、对食物链产生影响。



他说：“生态平衡还有许多人类未知的领域。蚊子和各类昆虫在食物链中起着重要的作用，如果没有了蚊子和昆虫，鸟类的食物便会减少，鸟类减少，以鸟类为食的动物就受到威胁。。。这种连锁反应总有一天会波及人类。违背自然规律，总有一天是要受到惩罚的。”



所以，保持生物多样性，维护生态平衡，对人类未来有着非常重要的意义。

目前，瑞士电视台一档关于生物多样性的节目正在热播，更进一步的信息请参阅：Mission B (德)外部链接



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