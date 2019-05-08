濃墨重彩地描畫男性角色之間愛情故事或性愛關係、卻出自女性漫畫家筆端、且專為愉悅女性讀者而創作的日系漫畫，在日本已風靡二十餘年。現如今，“Yaoi”文學體裁已自成一派，不僅吸引不少瑞士少女成為“腐女”，還激發瑞士青少年圍繞性取向展開了激辯與對話。



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坐落於洛桑的Tanigama書店專營漫畫出版物，並兜售其他日本動畫片，實體店鋪中整整一排書架上都陳列著“Yaoi”(泛稱“矢追”，包括使用漫畫或動畫原作中的男性角色來描寫男男之間性愛關係的二次創作作品，以男性同性愛情或直白的性愛描寫為題材的女性向漫畫及小說)漫畫作品。在這排貨架前駐足流連的讀者，以年輕女孩為主。雖然這些漫畫作品描畫的是男性之間的同性之愛，然而在同性戀群體中，Yaoi並不受歡迎。



實際上，Yaoi雖皆是“男主愛男主”的故事，然而，它卻是女性為女性創作的作品。女性讀者最初之所以會將興趣點轉向同志漫畫、耽美動漫、美少年作品，主要是源於她們對那些以女性群體為題材所創作的、帶有貶抑女性色彩或抱有女性在性愛中理應置於被動地位錮見的漫畫感到沮喪乃至憤怒，譬如在少女漫畫(shojo)中，女性往往以俯首帖耳、唯命是從的形象出現。



展開對話

在接受瑞士公共電視台RTS採訪時，13歲的瑞士女孩Lucille解釋自己為什麼鍾情於Yaoi漫畫：“我覺得那些男主很帥很可愛。這類漫畫具有教誨意義，讓你擁有開放的視野、開闊的思想。”



在她的媽媽Mona看來，這些舶來漫畫作品能有助於(青少年)圍繞性取向、性別展開討論。“或許有些年輕人還對自身性取向存有疑慮，無法判斷自己鍾意異性還是喜歡同性。如果他們意識到，即使是在漫畫書裡，我們不僅不會奚落嘲笑，反而以嚴肅的態度和方式去談論性取向，他們就會感到安心。”

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