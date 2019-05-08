浓墨重彩地描画男性角色之间爱情故事或性爱关系、却出自女性漫画家笔端、且专为愉悦女性读者而创作的日系漫画，在日本已风靡二十余年。现如今，“Yaoi”文学体裁已自成一派，不仅吸引不少瑞士少女成为“腐女”，还激发瑞士青少年围绕性取向展开了激辩与对话。



坐落于洛桑的Tanigama书店专营漫画出版物，并兜售其他日本动画片，实体店铺中整整一排书架上都陈列着“Yaoi”(泛称“矢追”，包括使用漫画或动画原作中的男性角色来描写男男之间性爱关系的二次创作作品，以男性同性爱情或直白的性爱描写为题材的女性向漫画及小说)漫画作品。在这排货架前驻足流连的读者，以年轻女孩为主。虽然这些漫画作品描画的是男性之间的同性之爱，然而在同性恋群体中，Yaoi并不受欢迎。



实际上，Yaoi虽皆是“男主爱男主”的故事，然而，它却是女性为女性创作的作品。女性读者最初之所以会将兴趣点转向同志漫画、耽美动漫、美少年作品，主要是源于她们对那些以女性群体为题材所创作的、带有贬抑女性色彩或抱有女性在性爱中理应置于被动地位锢见的漫画感到沮丧乃至愤怒，譬如在少女漫画(shojo)中，女性往往以俯首帖耳、唯命是从的形象出现。



展开对话



在接受瑞士公共电视台RTS采访时，13岁的瑞士女孩Lucille解释自己为什么钟情于Yaoi漫画：“我觉得那些男主很帅很可爱。这类漫画具有教诲意义，让你拥有开放的视野、开阔的思想。”



在她的妈妈Mona看来，这些舶来漫画作品能有助于(青少年)围绕性取向、性别展开讨论。“或许有些年轻人还对自身性取向存有疑虑，无法判断自己钟意异性还是喜欢同性。如果他们意识到，即使是在漫画书里，我们不仅不会奚落嘲笑，反而以严肃的态度和方式去谈论性取向，他们就会感到安心。”

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