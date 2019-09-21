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瑞士职场

老牛下山 瑞士的放牛娃

Erich kocht

Erich Offner正在牧场小木屋中利用最后的食材做晚餐，明天他将离开这里，赶着他的130头牛向山谷出发。 

Diskussion

一些来帮忙赶牛的朋友已经于前一天晚上到达，其他人将在路上会和，他们相互都认识，都是朋友或者是把牛交给Erich放牧的其他农家的成员。

Wolke

这一天的天气比前一天要好些，这很重要，因为一头受伤的牛要被用直升机送回去。

Rind vorbereiten

冰川航空队(AirGlacier)的飞行员及其助手，在为那头伤牛做飞行前的准备。

Fliegende Kuh

再见牧场！感受现代交通工具，5分钟后这头牛将到达主人的牧场。

Abflug zuschauer

这些帮手目送飞牛走远。

Stöcke

每位赶牛人都有这样一条手杖，光滑细腻，颜色已经被阳光照得脱色，有的还有着特殊的字样和图案。

Erich hinten

Erich Offner出发前先稳定一下思绪。

Erich aufstieg

作为领头人，Erich走在队伍的最前面。

Rind Beine

牛们非常听话，尽管道路泥泞湿滑，但是它们还是规规矩矩地前行。偶尔驻足，只要轻轻一拍，就会继续前进。

Kühe zusammentreiben

为了新鲜牧草，再累也心甘。

Erich halbnah

Erich回头看着他的牛队。

Aufstieg zum Pass von weitem

胜利在望。

Alpabzug Combo

再坚持几米。

Berge

宽屏幕画面，前面是Chörblispitz山峰(2103米)。

Nicolas und Rinder

在另外一边，老牛们在狭窄的道路上拾级而下。

Alter Mann am wegrand

赶牛人对牛们的态度非常温和淡定，牛的表情和人的表情是那么的相似。

Aufstieg zum Pass

在比较窄的转弯处，赶牛人回停下来站在旁边守护，因为这里是牛最容易紧张发生危险的地方，陡峭的山路上摔倒就意味着死亡。

Teerstrasse von weitem

这段路比较平缓。

die letzten Meter

到达目的地，没有出现意外，大家都松了一口气。

Essen bereiten nach Alpabzug

Erich的妈妈和姐姐在为将近40位又渴又饿的壮劳力准备传统晚餐，犒劳他们。

Alpabzug Kaiseregg

瑞士是畜牧业国家，牧民家中的牛也是典型的山里牛。它们每年夏天都会被赶到高山牧场里去吃肥草，秋天再回到农场里过冬。高山牧场也是每年夏天牧民们孤独牧牛的一段时光。瑞士资讯swissinfo.ch摄影师Thomas Kern的报道：

这个牧场在海拔1799米的Kaisereggalp山上，牧民的临时小木屋中家中无人，但是门却没有锁，厨房中还留着饭菜的气息，外面的云雾挤了进来，在屋中缭绕。客厅里有点冷，光线昏暗。清早的时光，云里雾里，视野不超过50米。

大约两个小时以后，山上的云雾才慢慢散去，一辆拖斗车在山坡上缓缓地移动。原来是牧人Erich Offner和他的朋友们正在忙碌，下午他们要将一些废品送到高山货运站去。

第二天早上会有一件大事，一头受伤的牛要被直升飞机运往山下，而其他的牛和牧人们则要踏上征程，在蜿蜒陡峭的阡陌山路上行进2.5个小时。

他们先要上到Kaisereggpass外部链接山口，再从那里下到Grossniederhaus牧场，那里的草新鲜茂盛。尽管山上的天气有点冷，小路有些泥泞，但是老牛们却一个个步伐稳健，牧民及其帮手们耐心地赶着它们缓缓前行。

Erich今年25岁，他很小就开始在Kaisereggalp牧场和他的父母一起放牛，冬天他在山下的谷地当砖瓦匠。

尽管牧场上的放牧生活，并不像有些人想象的那样浪漫，但这是父辈留下来的一种生活方式，是他血液里的东西，他愿意传承下去。他认识路，这不是他第一次带着牛队换牧场，但是这是他第一次全程负责。

一名牧人不会成为富人，因此就更需要一份热情，和对动物及大自然的热爱。牧人每年夏天到山上牧场牧牛的工资，按照天数和牛的数量支付。

来帮着赶牛的人并不会得到工资，这些帮手提供的是邻里间的互助，Erich的妈妈和妹妹会给他们做一顿美味的传统便饭所谓的“Häppere-Brägu”(瑞士土语，土豆黄金饼)，大家围坐在一起，在一个锅里分享，美味当然要有酒来配，喝上几小瓶啤酒是不错的犒劳。

每年为庆祝老牛下山都会有一个欢庆活动，今年9月21日会在Plaffeien举行。

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