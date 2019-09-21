瑞士是畜牧业国家，牧民家中的牛也是典型的山里牛。它们每年夏天都会被赶到高山牧场里去吃肥草，秋天再回到农场里过冬。高山牧场也是每年夏天牧民们孤独牧牛的一段时光。瑞士资讯swissinfo.ch摄影师Thomas Kern的报道：



这个牧场在海拔1799米的Kaisereggalp山上，牧民的临时小木屋中家中无人，但是门却没有锁，厨房中还留着饭菜的气息，外面的云雾挤了进来，在屋中缭绕。客厅里有点冷，光线昏暗。清早的时光，云里雾里，视野不超过50米。



大约两个小时以后，山上的云雾才慢慢散去，一辆拖斗车在山坡上缓缓地移动。原来是牧人Erich Offner和他的朋友们正在忙碌，下午他们要将一些废品送到高山货运站去。



第二天早上会有一件大事，一头受伤的牛要被直升飞机运往山下，而其他的牛和牧人们则要踏上征程，在蜿蜒陡峭的阡陌山路上行进2.5个小时。



他们先要上到Kaisereggpass外部链接山口，再从那里下到Grossniederhaus牧场，那里的草新鲜茂盛。尽管山上的天气有点冷，小路有些泥泞，但是老牛们却一个个步伐稳健，牧民及其帮手们耐心地赶着它们缓缓前行。



Erich今年25岁，他很小就开始在Kaisereggalp牧场和他的父母一起放牛，冬天他在山下的谷地当砖瓦匠。



尽管牧场上的放牧生活，并不像有些人想象的那样浪漫，但这是父辈留下来的一种生活方式，是他血液里的东西，他愿意传承下去。他认识路，这不是他第一次带着牛队换牧场，但是这是他第一次全程负责。



一名牧人不会成为富人，因此就更需要一份热情，和对动物及大自然的热爱。牧人每年夏天到山上牧场牧牛的工资，按照天数和牛的数量支付。

来帮着赶牛的人并不会得到工资，这些帮手提供的是邻里间的互助，Erich的妈妈和妹妹会给他们做一顿美味的传统便饭所谓的“Häppere-Brägu”(瑞士土语，土豆黄金饼)，大家围坐在一起，在一个锅里分享，美味当然要有酒来配，喝上几小瓶啤酒是不错的犒劳。



每年为庆祝老牛下山都会有一个欢庆活动，今年9月21日会在Plaffeien举行。

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