此内容发布于2019年10月17日 上午9:30

网上销售的基因测试可以帮助判断某人出现健康问题的可能性。但是瑞士医生警告称，这种测试的结果并不总是准确的。

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日内瓦的遗传学医生艾曼纽·闰萨(Emmanuelle Ranza)表示，找她看病的部分患者发现之前用网购DNA测试工具检测的结果毫无根据。这些患者的测试结果在医学术语中称为假阳性。

美国医学遗传学与基因组学学会的官方杂志《遗传医学》(英)外部链接研究了49种直接面向消费者(DTC)的基因测试工具的可靠性，这些测试自称能识别出基因突变。原始数据中显示的约40%的基因突变被证明是假阳性。



瑞士政府承认，现有的联邦法律没有对商用DNA检测做出完善规定，特别是对海外检测机构疏于管理。随着网购检测工具日益普及并带来诸多问题，相关法律正在修订过程中。

行业优势

在瑞士，只有已认证的实验室医生才能申请DNA测试，测试结果只有该医生能查阅。专门从事基因分析的实验室Gene Predictis向瑞士资讯swissinfo.ch表示，不会将这些测试结果建成数据库。

DNA测试可以帮助削减医疗成本并改进患者的治疗方案。一部由瑞士公共电视台(RTS)拍摄的影片记录了一家认证实验室如何通过对样本进行基因测试，判断女性因服用某些避孕药产生血栓的可能性，并以此为依据将最安全的避孕方式告知患者。DNA测试还可以预测特定抗癌药物是否能起到作用。

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