此内容发布于2019年10月17日 上午9:30

網路上銷售的基因測試可以幫助判斷某人出現健康問題的可能性。但是瑞士醫生警告稱，這種測試的結果並不總是準確的。

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日內瓦的遺傳學醫生艾曼紐·閏薩(Emmanuelle Ranza)表示，找她看病的部分患者發現之前用網購DNA測試工具檢測的結果毫無根據。這些患者的測試結果在醫學術語中稱為假陽性。

美國醫學遺傳學與基因組學學會的官方雜誌《遺傳醫學》(英)外部链接研究了49種直接面向消費者(DTC)的基因測試工具的可靠性，這些測試自稱能識別出基因突變。原始數據中顯示的約40%的基因突變被證明是假陽性。

瑞士政府承認，現有的聯邦法律沒有對商用DNA檢測做出完善規定，特別是對海外檢測機構疏於管理。隨著網購檢測工具日益普及並帶來諸多問題，相關法律正在修訂過程中。

行業優勢

在瑞士，只有已認證的實驗室醫生才能申請DNA測試，測試結果只有該醫生能查閱。專門從事基因分析的實驗室Gene Predictis向瑞士資訊swissinfo.ch表示，不會將這些測試結果建成數據庫。

DNA測試可以幫助削減醫療成本並改進患者的治療方案。一部由瑞士公共電視台(RTS)拍攝的影片記錄了一家認證實驗室如何通過對樣本進行基因測試，判斷女性因服用某些避孕藥產生血栓的可能性，並以此為依據將最安全的避孕方式告知患者。 DNA測試還可以預測特定抗癌藥物是否能起到作用。

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