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革新 机器人农民

如果机器人能够令农民减少对农药的依赖将会怎样？

联邦理工学院(ETH)正在隶属农业科学研究所的植物园区内进行实验，他们的目的就是减少农药的使用。

⁠⁠哪里适合耕种适应气候变迁的新作物？怎样更加有效地使用农药？

农场小伙子正在尝试利用高科技热成像摄像机和传感器来记录田地的温度差异，以帮助农民能够更有针对性的撒药。⁠

但科技还远不止于此：科学家正在使用机器人来拔除杂草或检测田野中只需少量投放农药的地方。

SRF-SWI

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