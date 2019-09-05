打印 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 阿拉伯语 (ar)فلاحون آليون 西班牙语 (es)Robot campesino 革新 机器人农民 此内容发布于2019年9月5日 上午9:30 最后更新 - 2019年9月5日 -09:30 如果机器人能够令农民减少对农药的依赖将会怎样？联邦理工学院(ETH)正在隶属农业科学研究所的植物园区内进行实验，他们的目的就是减少农药的使用。哪里适合耕种适应气候变迁的新作物？怎样更加有效地使用农药？农场小伙子正在尝试利用高科技热成像摄像机和传感器来记录田地的温度差异，以帮助农民能够更有针对性的撒药。但科技还远不止于此：科学家正在使用机器人来拔除杂草或检测田野中只需少量投放农药的地方。 SRF-SWI 标签 科学 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体