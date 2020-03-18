在瑞士，几乎十分之一的人生活困窘，或正挣扎在贫困线上。除了社会福利体系和各种基金会为最弱势群体提供帮助之外，越来越多的公民也行动起来，加入其中。 一年前在纳沙泰尔成立的Free Go协会就是其中之一。

在Sym'Bôle工作室后方的角落，有一扇黑色屏风，屏风后面放着一台冰箱，Lilian正打开冰箱，上下搜寻着里面的食物。她拿了几个洋葱，一棵绿叶沙拉和一份小扁豆炖鸡，把它们放进自己的购物袋，袋里已经装了面包。这位退休人员已经来过几次了，为了在Free Go协会的冰箱中找到免费的未售出食品。如果可以，她会尽量往冰箱旁的存钱罐中投几个硬币。 她说：“我可以用从这儿拿的蔬菜做一锅很好的汤，有时我甚至可以找到蛋糕！”

冰箱里的食品每天都有所不同，里面的储物架也时常空空如也，因为免费食物太受欢迎。Free Go协会志愿者从附近地区收集来未售出的商品，之后把它们分送到州内四处食物领取点(法)外部链接的冰箱里。“我们的目标是避免浪费食物，帮助有需要的人，同时提高人们对‘过度消费’的认识，” Free Go协会主席Marilyn Béguin说。

Free Go协会的冰箱所消耗的电力由食物领取点的房主承担。食品的储存温度和质量均有保障，可以保证它们的食用安全。例如，在收集半成品便餐时，志愿者和合作伙伴要确保运输途中的制冷，以免食物变质。

为了不让前来领取食物的人们感到尴尬，Free Go的冰箱都安置在很低调的位置。一旦有新的未售出食品送入冰箱，领取处的Facebook页面上就公布一则启示。不用多久，所有的食品就会各有其主。



Annonce Facbook Une publication Facebook annonçant que le Free Go est plein.

食物和贫穷之间的复杂关系

“我们知道生活困窘的滋味，我们认识很多身处其中的人。因为在社会服务部门工作，我们一方面看到有那么多很好的东西被扔掉，另一方面，每天都在与穷困的人们接触，”协会的创始人讲述道。“很多人向我们表达了谢意，感谢我们提供的未售出食品让他们吃饱了肚子。但是我们很难因此而感到自豪，因为我们觉得这是一件那么顺理成章的事情。”

向贫困居民提供健康的菜肴和食物并非不值一提的小事。很多关于收入和消费的调查报告均指出，危机时期，改变购买食品的习惯是有效的省钱方式。但营养学会警告：廉价食品往往是“高能量，低营养”。这并不奇怪，肥胖首先“光顾”的就是穷人。低收入人群的不良饮食习惯令世界卫生组织感到担忧，该组织已为此拉响警报。

太多可食用食品被扔掉

瑞士每年要倾倒260万吨食物。根据联邦环境办公室的估算，其中三分之二的浪费是本可避免的(多语)外部链接-因为这些丢弃的食物其实仍然可以食用。54%的倾倒食品源自住家、餐馆和零售商。Free Go协会正是从他们那里获得了支持：协会成功赢得了9家当地合作伙伴，后者向协会提供未售出的食品：烹饪好的菜肴来自公共食堂，而面包和蔬菜则收集自附近超市。



(swissinfo.ch)

瑞士还采取了其他一些措施来减少食物浪费。在联合国《 2030年可持续发展议程》的框架下，瑞士承诺大幅减少食品浪费。与提供打折食品的“ Too Good to Go”和“Epiceries Caritas”项目不同，接受Free Go的服务无需会员登记，也用不到信用卡。

开放式冰箱看来是一种抵制食物浪费、民主且便捷的方式。这种形式在全国各地纷纷涌现。在瑞士德语区，Restessbar.ch组织(德、法)外部链接开创了这一概念，之后被瑞士法语区的多个城市借鉴。

刚刚成立一年，Free Go协会就发起募捐，以筹集资金购买速冻箱。Marilyn Béguin解释说：“这样，我们就能从托儿所和医疗机构中收集来更多的烹饪菜肴。” 这会让Lilian和其他需要帮助的人感到欢欣。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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