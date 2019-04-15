打印 其他5种语言 其他5种语言 其他5种语言 德语 (de)"Die Schweiz anderswo" 英语 (en)Switzerland Elsewhere 西班牙语 (es)La Suiza de otros lugares 法语 (fr) «La Suisse ailleurs» 意大利语 (it)La Svizzera altrove 《别处的瑞士》 作者： Thomas Kern 展览在最后的调整中。《别处的瑞士》展览于4月13日开幕，并将持续到2019年9月29日。 移民登记卡。直到1926年移民海外的瑞士人才有记录。 大多数瑞士移民生活在欧洲国家。 在平板电脑上，可以查询更多更多信息和影视文件。 Olympe Rittener于1883年在俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克(Krasnojarsk)担任法语教师。七年后她又回到了瑞士。 在这些索引卡片上，瑞士移民的细节均被记录在这些档案中。 耳机正在等待有兴趣的听众。 世界地图上，显示着瑞士移民生活的地区和数量。 “Turks-Müller”拥有瑞士和奥地利护照，这使得他更容易在欧洲各国迁徙。 东方快车(Orient Express)总经理土耳其·穆勒(Türken-Müllers)的收藏。 移民故事办公室 Othmar Ammann，纽约一位桥梁建造者，在他建造的哈德逊河(Hudson-River)上的一座桥梁前。 《别处的瑞士》 此内容发布于2019年4月15日 下午2:15 最后更新 - 2019年4月15日 -14:15 您可以在这个展览上探究海外瑞士移民的人生故事。 标签 社会 综合 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体