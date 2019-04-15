在这个展览中，您将会邂逅：“土耳其的穆勒”-铁路工人雅各布·穆勒年轻时从卢塞恩动身去了伊斯坦布尔，并在那里开启了童话般的事业，最终成为东方快车总经理。

作者： Christian Raaflaub (文)，Thomas Kern (图)于Schwyz