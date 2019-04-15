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《别处的瑞士》

Abschrankung

展览在最后的调整中。《别处的瑞士》展览于4月13日开幕，并将持续到2019年9月29日。

移民登记卡

移民登记卡。直到1926年移民海外的瑞士人才有记录。

大多数瑞士移民生活在欧洲国家。

大多数瑞士移民生活在欧洲国家。

Installation eines Bildschirms

在平板电脑上，可以查询更多更多信息和影视文件。

Olympe Rittener

Olympe Rittener于1883年在俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克(Krasnojarsk)担任法语教师。七年后她又回到了瑞士。

Karteikarten Auswanderer

在这些索引卡片上，瑞士移民的细节均被记录在这些档案中。

Kopfhörer in Ausstellung

耳机正在等待有兴趣的听众。

世界地图上，显示着瑞士移民生活的地区和数量。

世界地图上，显示着瑞士移民生活的地区和数量。

Pass von 'Türken-Müller'

“Turks-Müller”拥有瑞士和奥地利护照，这使得他更容易在欧洲各国迁徙。

东方快车(Orient Express)总经理土耳其·穆勒(Türken-Müllers)的收藏。

东方快车(Orient Express)总经理土耳其·穆勒(Türken-Müllers)的收藏。

移民故事办公室

移民故事办公室

Ammann vor der Hudson Bridge

Othmar Ammann，纽约一位桥梁建造者，在他建造的哈德逊河(Hudson-River)上的一座桥梁前。

《别处的瑞士》

您可以在这个展览上探究海外瑞士移民的人生故事。

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