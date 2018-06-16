滑雪场上的超速者经常是事故的制造者，Suva在这里用幽默的形式宣传匀速滑雪。(Keystone图片社)

1936年Suva接手了巴登的"Quellenhof"康复游泳馆，成立了“截肢训练学校”。 图：1962年。(Suva档案)

1914年5月至1915年12月在卢塞恩修建的Suva主楼，在当时那种条件紧张的战争时期实属一座“标志”性建筑。(图片媒体档案)

业余时间越多，在Suva登记的事故也就越多。渐渐的“业余事故”成为Suva事故保险公司的主要业务。(瑞士联邦档案)

从一开始Suva除了保“职业事故”险之外，还保“职业外事故”险。这里1927年苏黎世大街上发生的交通事故。(苏黎世城市档案)

以前工人如果在工作场所出了工伤事故，没有任何保险保障。比如在1910年这样的工地上，沙土都是靠人工运上运下。(苏黎世建筑档案)

Bildergalerie mit historischen Bilder zur SUVA

此内容发布于2018年6月16日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月16日 -09:00

在瑞士生活的人都知道瑞士事故保险公司Suva的名字，100年前Suva成立。以前人们更多面对的是工伤事故和职业病，而现代人身上发生的事故大多是在业余时间。



19世纪下半叶瑞士的工业化发展带来了很大社会问题：贫困，而工厂中的工作艰苦而又危险。如果有人在工作岗位上生病或出事故，也没有任何保障。



1900年瑞士公民否决了一项关于必须加入事故和医疗保险的投票议案，直到1912年才通过了加入保险的“强制性”。



Suva如今必须保持市场地位



1918年瑞士事故保险公司(Suva)成立之初，所有提供危险工种的企业都必须为员工上事故保险。后来在Suva的保险业务中还增加了预防和康复项目。



从1984年开始，Suva不再是瑞士唯一的事故保险公司(除了工业和建筑领域)。其他保险公司也开始提供职业和非职业事故及疾病保险，但是Suva依然是瑞士最大的事故保险机构，三分之二的瑞士员工在Suva入保。



Suva堪称是瑞士第一个大社保机构，至今依然在瑞士社会保险系统中占有重要的地位。Suva是一个官方下属的独立机构，但在企业结构中并没有官方资金注入，所得收益再以优惠价格的形式回馈给参保人。



瑞士人玩得起



如今工厂中的工伤事故和职业病已不再是保险重点。早在20世纪初，许多瑞士人因为贫困，不得不把他们的孩子送到“儿童市场”派往德国干季节性农活。而现在则不同了，瑞士人有钱玩得起了，其中包括从事那些又贵又危险的活动。



越来越频繁发生在业余时间的事故，令Suva有些应接不暇，现如今60%的事故发生在人们的业余时间。为了预防这些“业余事故”，Suva做了大量的宣传工作。



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