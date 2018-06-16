#swisshistorypics #瑞士历史图片 不知道Suva，说明你在瑞士待得还不够久
在瑞士生活的人都知道瑞士事故保险公司Suva的名字，100年前Suva成立。以前人们更多面对的是工伤事故和职业病，而现代人身上发生的事故大多是在业余时间。
19世纪下半叶瑞士的工业化发展带来了很大社会问题：贫困，而工厂中的工作艰苦而又危险。如果有人在工作岗位上生病或出事故，也没有任何保障。
1900年瑞士公民否决了一项关于必须加入事故和医疗保险的投票议案，直到1912年才通过了加入保险的“强制性”。
Suva如今必须保持市场地位
1918年瑞士事故保险公司(Suva)成立之初，所有提供危险工种的企业都必须为员工上事故保险。后来在Suva的保险业务中还增加了预防和康复项目。
从1984年开始，Suva不再是瑞士唯一的事故保险公司(除了工业和建筑领域)。其他保险公司也开始提供职业和非职业事故及疾病保险，但是Suva依然是瑞士最大的事故保险机构，三分之二的瑞士员工在Suva入保。
Suva堪称是瑞士第一个大社保机构，至今依然在瑞士社会保险系统中占有重要的地位。Suva是一个官方下属的独立机构，但在企业结构中并没有官方资金注入，所得收益再以优惠价格的形式回馈给参保人。
瑞士人玩得起
如今工厂中的工伤事故和职业病已不再是保险重点。早在20世纪初，许多瑞士人因为贫困，不得不把他们的孩子送到“儿童市场”派往德国干季节性农活。而现在则不同了，瑞士人有钱玩得起了，其中包括从事那些又贵又危险的活动。
越来越频繁发生在业余时间的事故，令Suva有些应接不暇，现如今60%的事故发生在人们的业余时间。为了预防这些“业余事故”，Suva做了大量的宣传工作。