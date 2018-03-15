1991年苏黎世的Migros超市。商品被放在外面供顾客购买-完全的自助风格！

周详的设计：平面图和方向标志，标出在苏黎世首家Migros自助店购物的顾客人流应怎样在货架周围走动。

Migros创办人戈特利布·杜特维勒是个颇受争议的人物。他开办自助商店的计划受到小店主与媒体的抨击。这是1948年巴塞尔狂欢节上人们用硬纸做的他的形象，为的是嘲笑他。

image gallery about the 70 years self service of Migros Detail shops in Switzerland

此内容发布于2018年3月15日 下午1:45 最后更新 - 2018年3月15日 -13:45

1948年3月，瑞士零售商Migros成为第一个在苏黎世开办自助商店的超市，从此一种全新概念永远地改变了瑞士乃至全欧洲的购物方式。

Migros(德)外部链接创办人戈特利布·杜特维勒(Gottlieb Duttweiler)在苏黎世的Seidengasse街开办了首个自助商店，这在70年前可是一次颇受争议的举动。新的购物概念招来已长久存在的农村与街区商铺的满满敌意，而当时的新闻报道则认为自己动手选择商品非常的“不瑞士”。

在此创新之前，瑞士杂货店都设有售货员，站在柜台后面按顾客要求挑选出一件件商品。而顾客必须先交了钱，才能把商品拿到手。



然而自己提着购物篮亲手从货架上挑选商品，这种做法很快就受到顾客的喜爱，还给新开的Migros超市带来创纪录的销售佳绩。



购物车面世



而进入上世纪50年代后，自助购物已扎根瑞士零售业，并在全国上下普及开来。加上战后经济的繁荣，顾客购买的东西多到购物篮装不下，提在手上沉甸甸，对更方便的购物用具的需求已迫在眉睫。于是装了小轮子的购物篮-“购物车”便应运而生。

如今零售行业又在经历另一次革命，这回是自助付款台与在线购物。不过即便是虚拟体验，至少有一样与过去的纽带尚未消失：不起眼的购物篮依然生存下来，成了购物网站上的付款图标。也许有些东西永远不会改变。







资料与数据 32.17万人

2017年瑞士零售行业的合约雇员总人数。

零售业是排在保健与教育行业之后，瑞士雇员总人数第三大的行业。

1948年

这一年瑞士开办了首家自助商店。

1959年

Migros在苏黎世Höngg的一家超市首次试用购物车。

15万

瑞士全国各Migros超市使用的购物车总数。

来源： MGB-Archiv ， Bundesamt für Statistik 信息框结尾





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