1948年在Seidengasse开张的第一家自助商店。

Migros创办人戈特利布·杜特维勒是个颇受争议的人物。他开办自助商店的计划受到小店主与媒体的抨击。这是1948年巴塞尔狂欢节上人们用硬纸做的他的形象,为的是嘲笑他。

1948年苏黎世Seidengasse的首家Migros自助商店内景。 周详的设计:平面图和方向标志,标出在苏黎世首家Migros自助店购物的顾客人流应怎样在货架周围走动。 1948年,雇员们正在首家自助Migros商店准备收银台。 1991年苏黎世的Migros超市。商品被放在外面供顾客购买-完全的自助风格!

image gallery about the 70 years self service of Migros Detail shops in Switzerland