Netflix并华纳兄弟 2020年代影视娱乐圈最大并购

2 分钟

（法新社纽约5日电） 串流媒体巨擘Netflix今宣布，将以近830亿美元收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），将成为2020年代娱乐产业规模最大的并购案。

这项收购案将受川普政府的监管审查，同时遭好莱坞多位顶尖人士反对。收购将让Netflix取得庞大的影剧实力及知名串流服务HBO Max。

此次收购不包括华纳兄弟探索公司旗下的有线频道，如CNN、TNT、TBS和Discovery，这些频道在交易完成前，将由华纳兄弟探索公司另分拆出去。

几十年来，华纳兄弟制作过许多经典电影，包括《北非谍影》、《大国民》；近年则推出热门影集如《黑道家族》、《权力游戏》以及《哈利波特》系列电影。

Netflix共同执行长萨兰多斯（Ted Sarandos）说：「我们将携手带给观众更多他们所热爱内容，并一同定义下个世纪的故事。」

Netflix制作过的全球热门作品包括《怪奇物语》、《KPop恶魔猎人》及《鱿鱼游戏》。

过去规模最大的同类交易，是迪士尼2019年以710亿美元收购福斯（Fox）。

今天达成的收购共识将赋予华纳兄弟探索公司每股27.75美元的估值，对应总股权价值约720亿美元，企业总价值（包含债务）则约827亿美元。

随外界质疑声浪四起，Netflix股价今天下跌超过3%。

双方表示，这项经两家公司董事会一致通过的交易，预计将在12至18个月内完成。