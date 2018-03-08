从事接触儿童的工作
瑞士议会对恋童癖从业禁令实行微调
瑞士议会日前已批准一项“解禁令”，即对曾被定罪的恋童癖性侵者所需遵循的余生不得从事跟孩子打交道的工作的“终身禁令”网开一面，实行豁免。而依据2014年全民公投结果，对儿童实施性侵犯而获罪的恋童癖，会永久性失去从事接触儿童的职业的权利。
继联邦院批准之后，本周三(3月7日)，国民院同意给对儿童实施性侵罪行较轻的恋童癖改过自新的机会，曾向未成年人或青少年兜售色情刊物、对儿童传播分享色情视频的罪犯，可享有一定的豁免权。
不过，对于那些被医学确诊为临床型恋童癖患者以及犯有严重性侵儿童罪行的人，瑞士仍然恪守“零容忍”原则，绝不允许其涉足与儿童接触的工作。
2014年5月，瑞士选民曾借助手中的选票，以64%的绝对优势通过了一项旨在让恋童癖罪犯终身无法从事接触儿童的职业的永久性禁令。
然而，包括瑞士政府在内的反对者则认为，该动议的文案观点过于简单化，且与2015年初生效的一项刑法修正案存在重合之处。
瑞士资讯swisssinfo.ch及SDA/ATS, ug
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