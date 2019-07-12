度假模式：上周四(7月4日)，联邦委员会“年度郊游”中的部长阿兰・贝尔赛特和西蒙奈特·索马鲁嘎

(Keystone)

当今围绕气候的大讨论与伴随搭乘飞机出行产生的碳足迹议题应运而生的“飞行耻辱(flight shame)”，是否也影响到了瑞士国家领导人-七位联邦委员呢？

“没有，”经济部扼要地告知瑞士通讯社Keystone-SDA。经济部长盖伊・帕尔默兰(Guy Parmelin)正在日本和越南做工作访问，代表他接受采访的女发言人表示，他将在瑞士做几天的徒步旅行。至于他会不会中途停下，和同样热爱在瑞士徒步的英国首相特雷莎·梅(英)外部链接一起野餐，我们无从知晓。

环境、交通、能源和通讯部部长西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)计划在瑞士度过暑假的大部分时光。同往年一样，曾接受过古典钢琴训练的索马鲁嘎会参加伯尔尼州的迈林根音乐节(Musikfestwoche Meiringen，德)外部链接。她还会去徒步。她的女发言人称，今夏，她不会乘飞机旅行。

国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)的发言人则透露，这位部长也计划来一场“说走就走”的夏季徒步，在山间行走能使她很快“充电”。此外，她还计划参加几场文化活动。

外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)会在提契诺的家中休整，“不过会继续关注自己经手的几个卷宗”，他所管辖的部表示。同欧盟的框架协议可能会是他的首要关注对象。此外他还将因公出国，但出访目的地尚未公布。

司法部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)这星期为工作事务出访伦敦，但她的闲暇时间“一段在瑞士度过，另一段则将在国外度过”，该部发言人指出。内政部长阿兰・贝尔赛特(Alain Berset)也有差不多的夏天度假计划。

今年担任轮值总统的金融部长乌力・毛勒(Ueli Maurer)则对自己的私人生活避而不谈。







(翻译：小雷), Keystone-SDA/ts

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