此内容发布于2019年7月9日 下午3:35

葛兰素史克在瑞士沃州尼翁市(Nyon)设有分公司。 (Keystone / Laurent Gillieron)

瑞士联邦刑事法庭表示，受美国指控涉嫌协助盗窃商业机密的某驻瑞华裔科研人员有逃逸风险，因此需在瑞士继续拘押。



在周一发表的裁决(德)外部链接中，法庭驳回了薛功达(Gongda Xue，音译)的上诉，同时指出一旦被引渡到美国，他可能面临最高20年的监禁，这意味着现在释放他为时过早。



在美国驻伯尔尼大使馆因经济间谍活动指控对薛功达提出引渡要求近一年后，他才于今年5月被瑞士警方逮捕。



已在瑞士居住了18年的科研人员薛功达，是薛宇(Yu Xue，音译)的哥哥。去年8月，其胞妹薛宇因窃取英国制药巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的商业机密，向美国宾州某地区法庭认罪。



美国法庭称，薛功达从他妹妹那里获得窃取的信息后，在其就职的巴塞尔弗雷德里希·米歇尔生物医学研究所(FMI)进行试验(他在那里工作至2014年)，并将结果发送到中国。



“经济战”



据说被盗信息与试验涉及治疗癌症的药物研究，更确切地说，是探索能够捆绑肿瘤细胞、将其杀死的抗体。



美国检察官估计，被盗机密的价值高达5.5亿美元左右，并将该案描述为一件“经济战”案例。



弗雷德里希·米歇尔生物医学研究所向路透社确认，薛功达曾以博士后研究员的身份受雇于该所，该所也不打算对他提出起诉。这名科研人员的律师则谢绝对此做出评论。



瑞士有关部门会继续考虑美国提出的引渡要求。



(翻译：余雷), Reuters/Keystone-SDA/dos

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