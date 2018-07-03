此内容发布于2018年7月3日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月3日 -09:00

与其他欧洲国家相比，加入瑞士国籍仍然是件难事。 (Keystone)

考试促进了瑞士入籍手续愈渐标准化。但是，这并不意味着主管机构的职业化和客观化也有所加强。



“取得瑞士护照比取得驾照还难，”瑞士工会联盟秘书长(SGB)及律师Luca Cirigliano表示。确实，瑞士的入籍手续好比一场复杂、耗时的障碍赛跑。

了解瑞士 想入籍瑞士的外国公民，也可以通过《了解瑞士》(德)外部链接这本书来准备考试。这本书涵盖了伯尔尼州和阿尔高州入籍考试的主要信息。 为了进一步深入了解瑞士，入籍候选人可以下载免费App，App里有最常用的术语、生词卡片和样题。 信息框结尾

“申请者必须精神饱满，不惜花费时间，迎接各个阶段的挑战，”阿尔高州民主中心(ZDA)政治历史教育处(德)外部链接负责人Monika Waldis说。

入籍准备课

两年来，瑞士工会联盟在德语区和法语区提供为期一天的入籍准备课程(德)外部链接。课程对工会会员免费，其他人要交纳金额为410瑞郎的学费 。

“上午我们向学员介绍各州的法律规定、入籍程序及要求，”Cirigliano说：“下午则侧重实践部分，比如入籍考试。”

从去年开始，Migros-Klubschule外部链接(德)开始在伯尔尼州、苏黎世州、沃州和东部各州提供入籍准备课。课程设置一共包括12节课时，分别介绍瑞士的民主制度、联邦制度、瑞士公民的权利和义务，同时也介绍瑞士的地理、历史、语言、宗教、文化和节假日。学费为300瑞郎，Migros-Klubschule外部链接承诺能够帮助学员充分地准备入籍考试。

入籍要花多少钱？ 在阿尔高州，入籍每人要花2350瑞郎(其中，城镇1500瑞郎，州750瑞郎，联邦100瑞郎)。另外，入籍准备课、入籍考试和语言考试还要花费900至1000瑞郎。 信息框结尾

想入籍的人，必须要通过考试，而且必须要在递交申请之前通过考试-至少在伯尔尼州是这样规定的。该州的考试一共包括48道多选题，覆盖了瑞士的历史、地理、宗教、保险、健康和教育等各方面知识。

初选

所有考题都是Urs Kernen领导下的一个工作组设计的，Urs Kernen是因特拉肯教育中心“融入及语言处”处长。

“ 瑞士人必须了解什么？” “如何判断一个人是否融入了瑞士社会 ？”Kernen承认，这是两个最难回答的问题。

入籍申请人要会回答哪些问题呢？在因特拉肯教育中心的网站上，有样题(德)外部链接可供下载。

比如，2016年的入籍考试中出现了下面几道题：瑞士的民族英雄是谁？(答案：威廉·泰尔，Wilhelm Tell) Gölä、Sina、Beatrice Egli 和 Stephan Eicher这几位名人来自哪个领域，体育、音乐、建筑还是学术？(答案：音乐) 救护车的直播电话号码是多少？(答案：144) 瑞士的联邦委员都来自哪些党派？(答案：瑞士人民党、社会民主党、自由民主党党和基督民主人民党 )

要答对至少60% 的题目，才算通过考试。“2014年以来，伯尔尼州参加入籍考试的人数总计达3200多，考试通过率为83%，“Kernen说：“这次考试没通过，几个月以后还可以补考，我们当然要更换考题。” 每次补考，都要交300瑞郎的补考费。



简化入籍 2018年2月，瑞士新版《简化第三代外国人入籍法》(德)外部链接生效。 2017年2月12日公投之前，很多人担心，会出现“哄抢”瑞士护照的热潮，事实证明，情况并非如此。 瑞士联邦移民事务秘书处(SEM) 的数据显示，截至到5月底，只有185人申请简化入籍 (其中103人为意大利籍，24人为土耳其籍，葡萄牙籍和科索沃籍各有9人)。 日内瓦大学的一项研究显示，总共有25000名年轻人申请简化入籍。 信息框结尾

语言考试

通过了入籍考试，还不能开始申请入籍。2014年以来，在伯尔尼州，申请入籍之前，还必须要提供德语或法语语言水平的证明。

伯尔尼州要求以欧洲语言水平参考框架为标准，申请人笔头表达要达到A2，口头表达要达到B1水平。各州有权提出更高的语言水平要求，例如施维茨州和下瓦尔登州规定，申请人的笔头和口头表达都要达到B1水平 。

标准化

“无疑，不论你住在哪儿，入籍程序都日益呈现出了标准化的趋势，” 教育学家Monika Waldis表示。她主管的部门为阿尔高州的入籍考试出题，他们建立了一个题库，里面有240道多选题。入籍申请人要回答45个随机抽出的题目。为方便大家自学(德)外部链接，阿尔高州在州政府网页提供了样题和答案以供下载。

工会联盟秘书长Luca Cirigliano在2010年做了一项研究(德)外部链接，题目是“如何评估融入程度：以阿尔高州的入籍程序为例，从法律和社会学角度研究如何评估融入度”。

研究显示：在一些小城镇，评估融入程度的不是专门的入籍委员会，而是当地议员或市政工作人员。另外，在有些地方，面试时间还不到15分钟。Cirigliano认为，在这么短的时间内，无法深入了解面试者。

2018年，在上述调查进行8年后的今天，情况发生了很多变化，法律规定就有了调整。但是，最近的例子显示，标准化并不一定意味着入籍评估的专业化、客观化。最著名的例子就是，阿尔高州布赫斯市(Buchs)拒绝了一名年轻土耳其籍女士的瑞士入籍申请-尽管她已经很好地融入了瑞士社会。



(翻译：阎寒)

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